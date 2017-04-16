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Carlsberg Ukraine, Coca-Cola
Ukraine і PepsiCo зупиняють...

Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Ukraine і PepsiCo зупиняють...
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  #12>
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 11:42

Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Ukraine і PepsiCo зупиняють...

Пропонуємо до обговорення:
"Carlsberg Ukraine", "Coca-Cola Ukraine" та "PepsiCo" зупиняють виробництво в Україні в зв'язку з припиненням роботи заводу "Дніпроазот".

Дивися повний текст Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Ukraine і PepsiCo зупиняють виробництво в Україні, - EBA.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 11:44

Це остаточне прощавай.
Скоро даже воду будем импортировать, а то хлорировать нечем
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 11:51

Ничо Гройсман разберется, отец родной :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 11:55

А есть ещё власть???
brk01230
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 12:05

  brk01230 написав:А есть ещё власть???


Ну деньги же куда то уходят ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 12:37

  sal написав:Что же это теперь и кока-колы не выпить?

Можно заказать из роттердама или пенсильвании.
Доставка оплачивается отдельно :-)
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 12:43

кока-кола это мелочи. А вот если в жару не будет хлора для очистки воды в водопроводе - вот это будет ..опа.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 12:55

Что-то не слышно вскукареков местных "патриотов" (Sommer, locustcosoul, etc) о том, что "це перемога!"
Или хотя бы о том, что это "путен винават", завод нужно было "декомунизировать", и тарифы нужно поднять до "европейских", и т.п.
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 12:59

Это уже Швейцария? Или еще бутылки будем завозить по ротердам +
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 13:02

Re: Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Ukraine і PepsiCo зупиняють

  Грйс-мэн написав:Что-то не слышно вскукареков местных "патриотов" (Sommer, locustcosoul, etc)

Лето все таки, патриотам тоже к океане поплескаться охота... Ждем папизже, а то скучно на форуме...
tigr-uu
 
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