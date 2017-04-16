"Carlsberg Ukraine", "Coca-Cola Ukraine" та "PepsiCo" зупиняють виробництво в Україні в зв'язку з припиненням роботи заводу "Дніпроазот".
Дивися повний текст Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Ukraine і PepsiCo зупиняють виробництво в Україні, - EBA.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 11:42
Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Ukraine і PepsiCo зупиняють...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Ukraine і PepsiCo зупиняють виробництво в Україні, - EBA.
Додано: Пон 16 лип, 2018 11:44
Це остаточне прощавай.
Скоро даже воду будем импортировать, а то хлорировать нечем
Додано: Пон 16 лип, 2018 12:37
Додано: Пон 16 лип, 2018 12:43
кока-кола это мелочи. А вот если в жару не будет хлора для очистки воды в водопроводе - вот это будет ..опа.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Додано: Пон 16 лип, 2018 12:55
Что-то не слышно вскукареков местных "патриотов" (Sommer, locustcosoul, etc) о том, что "це перемога!"
Или хотя бы о том, что это "путен винават", завод нужно было "декомунизировать", и тарифы нужно поднять до "европейских", и т.п.
Додано: Пон 16 лип, 2018 13:02
Re: Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Ukraine і PepsiCo зупиняють
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