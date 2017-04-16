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Carlsberg Ukraine, Coca-Cola
Ukraine і PepsiCo зупиняють...

Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Ukraine і PepsiCo зупиняють...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 13:17

Re: Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Ukraine і PepsiCo

  tigr-uu написав:еще бутылки будем завозить по ротердам +

Вы даже не представляете, где еще и с чем у нас возникнут проблемы)
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 13:19

  tigr-uu написав:
  Грйс-мэн написав:Что-то не слышно вскукареков местных "патриотов" (Sommer, locustcosoul, etc)

Лето все таки, патриотам тоже к океане поплескаться охота... Ждем папизже, а то скучно на форуме...

Ботам не до моря, предвыборный год стартовал - переходят на казарменное положение. Просто все руководство на морях, некому главу о хлоре в переможную методичку накрапать
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 13:20

Re: лето

  tigr-uu написав:патриотам тоже к океане поплескаться охота... Ждем папизже

Может все-таки они в Затоке и Кириловке.
sal
 
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