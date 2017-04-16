Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Ukraine і PepsiCo зупиняють...

Вы даже не представляете, где еще и с чем у нас возникнут проблемы)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 13:17
Re: Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Ukraine і PepsiCo
Додано: Пон 16 лип, 2018 13:19
Ботам не до моря, предвыборный год стартовал - переходят на казарменное положение. Просто все руководство на морях, некому главу о хлоре в переможную методичку накрапать
Додано: Пон 16 лип, 2018 13:20
Re: лето
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