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Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Ukraine і PepsiCo зупиняють...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 лип, 2018 13:17
tigr-uu написав:
еще бутылки будем завозить по ротердам +
Вы даже не представляете, где еще и с чем у нас возникнут проблемы)
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Додано: Пон 16 лип, 2018 13:19
tigr-uu написав: Грйс-мэн написав:
Что-то не слышно вскукареков местных "патриотов" (Sommer, locustcosoul, etc)
Лето все таки, патриотам тоже к океане поплескаться охота... Ждем папизже, а то скучно на форуме...
Ботам не до моря, предвыборный год стартовал - переходят на казарменное положение. Просто все руководство на морях, некому главу о хлоре в переможную методичку накрапать
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Додано: Пон 16 лип, 2018 13:20
tigr-uu написав:
патриотам тоже к океане поплескаться охота... Ждем папизже
Может все-таки они в Затоке и Кириловке.
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