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Carlsberg Ukraine, Coca-Cola
Ukraine і PepsiCo зупиняють...

Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Ukraine і PepsiCo зупиняють...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<123
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 14:39

Вообще статья про плаченная беней. Обеззараживание воды можно не только хлором проводить!! И у меня большие сомнения что эти предприятия пользуются именно хлором(очень опасный). Весь мир переходит на обеззараживание воды гипохлоритом натрия (относительно безопасный продукт по сравнению с хлором). Установки компактные и весь процесс относительно безопасный. Так же можно проводить обеззараживание озоном, ультрофиолетом, двуокисью хлора. Куча технологий обеззараживание, а они свой хлор рекламируют.
З.Ы. Если не выгодно производить - не производите. Сейчас купить можно что угодно и где угодно, все упирается в цену. Соответственно если есть спрос на хлор, хлор завезут!!
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 14:41

Re: так вот?

  Corpocrator написав:не собираются (инфа от людей там работающих).
Эти даже в Африке

В автобусе кондуктор тоже в начале лета уверяла, что повышения не будет. отстояли.
Да. на две недели отстояли/оттянули
Некотороые грят - еще до конца месяца можно по 3.60 ездить и нечего зраду разгонять
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 14:42

Re: Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Ukraine і PepsiCo зупиняють

а кто вам сказал, что производство хлорки - супертехнологично-стратегическое? оно вредное - это да, за продукцию плохо коммунальщики платят - тоже да. А так - ноу проблем, можно за пару месяцев отгрохать новое
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 14:46

Прощай, немытая Россия (с) М.Лермонтов? Когда-то да. Но сегодня - П.Порошенко.

А то, что половина киевлян, жителей европейской столицы, уже 3-й месяц без горячей воды, то такое.

Мелочи, по сравнению с грядущим отключением холодной по всей Украине, судя по новости.

Подождем... Уже больше недели новость без реакции и контр-мер со стороны власти. Вероятно, все там, где с водой проблем нет - например, на саммите в Брюсселе...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 14:56

  RomanTik написав:кока-кола это мелочи. А вот если в жару не будет хлора для очистки воды в водопроводе - вот это будет ..опа.

Вы думаете ее хлорировали? Найдите работника водоканалов и он вам очень интересное расскажет. В основном хлорируют раз в месяц для дезинфекции труб. В некоторых местах действительно присутствует хлор, но в основном хлор присутствует только на бумагах а в реальности его нет. Ну и работники СЭС хорошо знают как обстоят дела с хлором в воде во многих водоканалах. Тот кто в теме тот знает про что я пишу.

А с Кока-Колой, то возможно им нужен хлор для технической воды - типа бутылки помыть и такое. Для напитков хлор ненужен, там иные системы очистки воды.
p_a_l
 
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