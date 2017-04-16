Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Ukraine і PepsiCo зупиняють...
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Вообще статья про плаченная беней. Обеззараживание воды можно не только хлором проводить!! И у меня большие сомнения что эти предприятия пользуются именно хлором(очень опасный). Весь мир переходит на обеззараживание воды гипохлоритом натрия (относительно безопасный продукт по сравнению с хлором). Установки компактные и весь процесс относительно безопасный. Так же можно проводить обеззараживание озоном, ультрофиолетом, двуокисью хлора. Куча технологий обеззараживание, а они свой хлор рекламируют. З.Ы. Если не выгодно производить - не производите. Сейчас купить можно что угодно и где угодно, все упирается в цену. Соответственно если есть спрос на хлор, хлор завезут!!
Corpocrator написав:не собираются (инфа от людей там работающих). Эти даже в Африке
В автобусе кондуктор тоже в начале лета уверяла, что повышения не будет. отстояли. Да. на две недели отстояли/оттянули Некотороые грят - еще до конца месяца можно по 3.60 ездить и нечего зраду разгонять
а кто вам сказал, что производство хлорки - супертехнологично-стратегическое? оно вредное - это да, за продукцию плохо коммунальщики платят - тоже да. А так - ноу проблем, можно за пару месяцев отгрохать новое
RomanTik написав:кока-кола это мелочи. А вот если в жару не будет хлора для очистки воды в водопроводе - вот это будет ..опа.
Вы думаете ее хлорировали? Найдите работника водоканалов и он вам очень интересное расскажет. В основном хлорируют раз в месяц для дезинфекции труб. В некоторых местах действительно присутствует хлор, но в основном хлор присутствует только на бумагах а в реальности его нет. Ну и работники СЭС хорошо знают как обстоят дела с хлором в воде во многих водоканалах. Тот кто в теме тот знает про что я пишу.
А с Кока-Колой, то возможно им нужен хлор для технической воды - типа бутылки помыть и такое. Для напитков хлор ненужен, там иные системы очистки воды.