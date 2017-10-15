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Carlsberg Ukraine, Coca-Cola
Ukraine і PepsiCo зупиняють...

Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Ukraine і PepsiCo зупиняють...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 14:42

Re: Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Ukraine і PepsiCo зупиняють

а кто вам сказал, что производство хлорки - супертехнологично-стратегическое? оно вредное - это да, за продукцию плохо коммунальщики платят - тоже да. А так - ноу проблем, можно за пару месяцев отгрохать новое
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 14:46

Прощай, немытая Россия (с) М.Лермонтов? Когда-то да. Но сегодня - П.Порошенко.

А то, что половина киевлян, жителей европейской столицы, уже 3-й месяц без горячей воды, то такое.

Мелочи, по сравнению с грядущим отключением холодной по всей Украине, судя по новости.

Подождем... Уже больше недели новость без реакции и контр-мер со стороны власти. Вероятно, все там, где с водой проблем нет - например, на саммите в Брюсселе...
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 14:56

  RomanTik написав:кока-кола это мелочи. А вот если в жару не будет хлора для очистки воды в водопроводе - вот это будет ..опа.

Вы думаете ее хлорировали? Найдите работника водоканалов и он вам очень интересное расскажет. В основном хлорируют раз в месяц для дезинфекции труб. В некоторых местах действительно присутствует хлор, но в основном хлор присутствует только на бумагах а в реальности его нет. Ну и работники СЭС хорошо знают как обстоят дела с хлором в воде во многих водоканалах. Тот кто в теме тот знает про что я пишу.

А с Кока-Колой, то возможно им нужен хлор для технической воды - типа бутылки помыть и такое. Для напитков хлор ненужен, там иные системы очистки воды.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:10

Re: Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Ukraine і PepsiCo зупиняють

  p_a_l написав:Вы думаете ее хлорировали? Найдите работника водоканалов и он вам очень интересное расскажет. В основном хлорируют раз в месяц для дезинфекции труб. В некоторых местах действительно присутствует хлор, но в основном хлор присутствует только на бумагах а в реальности его нет. Ну и работники СЭС хорошо знают как обстоят дела с хлором в воде во многих водоканалах. Тот кто в теме тот знает про что я пишу.

предлагаете вам на слово верить?
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:14

p_a_l, ну как бы в жаркое время года у меня вода из крана хлоркой пованивала. Поэтому делаю вывод что хлорируют.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:54

  <LeV> написав:Обеззараживание воды можно не только хлором проводить!! И у меня большие сомнения что эти предприятия пользуются именно хлором(очень опасный). Весь мир переходит на обеззараживание воды гипохлоритом натрия (относительно безопасный продукт по сравнению с хлором).

Так в статье о нем и пишут. Это его так водоканальцы на жаргоне называют "жидким хлором".
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 17:51

Посони, розходимся, зрада відміняється. Ніхто нічого зупиняти не буде.
https://hromadske.ua/posts/coca-cola-i- ... -v-ukraini
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 19:16

  NetSerpent написав:Посони, розходимся, зрада відміняється. Ніхто нічого зупиняти не буде.
https://hromadske.ua/posts/coca-cola-i- ... -v-ukraini


Айяйяй - что ж вы так ватноголовых зрадофилов то обломали - они уже так тут раздухарились.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 19:51

  Surfer написав:
  NetSerpent написав:Посони, розходимся, зрада відміняється. Ніхто нічого зупиняти не буде.
https://hromadske.ua/posts/coca-cola-i- ... -v-ukraini


Айяйяй - что ж вы так ватноголовых зрадофилов то обломали - они уже так тут раздухарились.


Поживём и увидим. Хватит ли всем пепси с кокой. :mrgreen:
Ratatui
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