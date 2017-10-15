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Додано: Пон 16 лип, 2018 14:42
Re: Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Ukraine і PepsiCo зупиняють
а кто вам сказал, что производство хлорки - супертехнологично-стратегическое? оно вредное - это да, за продукцию плохо коммунальщики платят - тоже да. А так - ноу проблем, можно за пару месяцев отгрохать новое
Додано: Пон 16 лип, 2018 14:46
Прощай, немытая Россия (с) М.Лермонтов? Когда-то да. Но сегодня - П.Порошенко.
А то, что половина киевлян, жителей европейской столицы, уже 3-й месяц без горячей воды, то такое.
Мелочи, по сравнению с грядущим отключением холодной по всей Украине, судя по новости.
Подождем... Уже больше недели новость без реакции и контр-мер со стороны власти. Вероятно, все там, где с водой проблем нет - например, на саммите в Брюсселе...
Додано: Пон 16 лип, 2018 14:56
Вы думаете ее хлорировали? Найдите работника водоканалов и он вам очень интересное расскажет. В основном хлорируют раз в месяц для дезинфекции труб. В некоторых местах действительно присутствует хлор, но в основном хлор присутствует только на бумагах а в реальности его нет. Ну и работники СЭС хорошо знают как обстоят дела с хлором в воде во многих водоканалах. Тот кто в теме тот знает про что я пишу.
А с Кока-Колой, то возможно им нужен хлор для технической воды - типа бутылки помыть и такое. Для напитков хлор ненужен, там иные системы очистки воды.
Додано: Пон 16 лип, 2018 16:10
Re: Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Ukraine і PepsiCo зупиняють
предлагаете вам на слово верить?
Додано: Пон 16 лип, 2018 16:14
p_a_l, ну как бы в жаркое время года у меня вода из крана хлоркой пованивала. Поэтому делаю вывод что хлорируют.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 16:54
Так в статье о нем и пишут. Это его так водоканальцы на жаргоне называют "жидким хлором".
Додано: Пон 16 лип, 2018 17:51
Посони, розходимся, зрада відміняється. Ніхто нічого зупиняти не буде.
Додано: Пон 16 лип, 2018 19:16
Айяйяй - что ж вы так ватноголовых зрадофилов то обломали - они уже так тут раздухарились.
Додано: Пон 16 лип, 2018 19:51
Поживём и увидим. Хватит ли всем пепси с кокой.
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