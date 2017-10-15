Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Ukraine і PepsiCo зупиняють...
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Не остановит, нашел другого поставщика, учитывая, что закрыт был единственный завод в Украине, то новый поставщик будет забугорный, следовательно валюта будет утекать за границу да и цена будет побольше. В Одессе уже приняли решение о повышение цены на воду, интересно это они уже заложили в цену стоимость импортного хлора или надо ждать очередного повышения