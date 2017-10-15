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Carlsberg Ukraine, Coca-Cola
Ukraine і PepsiCo зупиняють...

Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Ukraine і PepsiCo зупиняють...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 21:38

Не остановит, нашел другого поставщика, учитывая, что закрыт был единственный завод в Украине, то новый поставщик будет забугорный, следовательно валюта будет утекать за границу да и цена будет побольше.
В Одессе уже приняли решение о повышение цены на воду, интересно это они уже заложили в цену стоимость импортного хлора или надо ждать очередного повышения :?

http://dumskaya.net/news/v-odesse-podor ... da-087717/
Михалыч
 
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