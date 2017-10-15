Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Ukraine і PepsiCo зупиняють...

Додано: Пон 16 лип, 2018 23:33

Borys Filatov

О ситуации с водоснабжением и хлорированием воды.



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1. Панику прекратить.



2. Я, как мэр, гарантирую, что Днепр будет с водой, потому городской водоканал договорился о поставке хлора и в 22.00 передаёт его хлорпереливной станции, принадлежащей облсовету.



3. Я не комментирую проблемы с производством хлора ОАО «Днепроазот».



4. Я считаю, что государственное стратегическое предприятие «Аульская хлорпереливная станция», переданная в аренду частным структурам, управляется идиотами и безответственными ничтожествами, которые не в состоянии прогнозировать риски и работают на кошелёк одного из нардепов.



5. Мне непонятно, почему мы купили хлор для нужд города, а люди, которые за это отвечают, шантажируют полстраны.



6. Если в нашей стране есть хоть одна спецслужба, то она уже должна завтра выкинуть эту шваль с хлорпереливной станции, из-за которых Николаев и города Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской области могут остаться без воды.



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7. Не читайте прессу. Мэр думает о вас.



И уберите вёдра из под кранов.



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И, пожалуйста, репост

Вот что Филатов написал по этому поводу :судя по всему кто то решил подзаработать на теме , устроив очередной рукотворный катаклизм. А я больше скажу - вот именно так укстраиваются прочие "кризисы" от продуктовых подорожаний - до валютных скачков - уверен обвал курса такой же рукотоворный и тарифный беспредел от монополистов рынка - как же без них. Вот так и живем. Филатов писал про спецслужбы - оно то правильно , только похоже на данном этапе они одни из бенефициаров, крышующие весь этот беспредел.