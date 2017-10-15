Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Ukraine і PepsiCo зупиняють...

Додано: Вів 17 лип, 2018 08:15

drpass написав: Я правильно понимаю, что "в связи с убыточностью" прекратило работу предприятие, продукция которого активно потребляется в производственном цикле многих крупных и успешно работающих заводов? Я один тут вижу нарушение логики и здравого смысла? Я правильно понимаю, что "в связи с убыточностью" прекратило работу предприятие, продукция которого активно потребляется в производственном цикле многих крупных и успешно работающих заводов? Я один тут вижу нарушение логики и здравого смысла?

Дело в том что реально ее мало где хлорируют. Я в этой теме и знаю о чем пишу. Также очень хорошо знают те у кого есть тесты, а это в основном аквариумисты. Воду в некоторых районах например Киева хлорируют, но только в некоторых. Про периферию я вообще молчу. Проводят дезинфекцию самих труб, например раз в месяц или раз в два месяца, в основном по ночам.Очень много домов по городу подключены на скважины, воду которых хлорировать необязательно, ну разве что для профилактики раз в месяц. Очень много вонючих(сероводород) скважин. Это большое содержание гниющей органики, бактерийЕсли сдать городскую водопроводную воду в СЭС, то по хлору будет в пределах нормы. Отсутствия хлора это тоже в приделах нормы.Вот самое главное. Хлор легко обнаружить носом. Это раз. И два. В хлорированной обеззараженной воде микроорганизмы не размножаются. А их там тьма тьмущая.Нам постоянно втирают что холодная вода подорожает потому что бла бла бла и реактивы подорожали. Соответственно если реактивы подорожали то они реализуются не в ущерб предприятию. Другое дело, реализуются ли вообще в том количестве в котором должно хватать на все нужды водоканалов страны.Я не знаю какая там схема распила денег, но если в воде нет или недостаточно хлора то это кому то на руку.Если бы был хлор в Одессе полностью по городу, а не только в одной части, или например в Бортничах пару лет назад, то и не было бы массовых отравлений и расстройств. Где есть вспышка заболеваний связанная с водой, там нет дезинфекции в городской воде.