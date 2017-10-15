В Одессе уже приняли решение о повышение цены на воду, интересно это они уже заложили в цену стоимость импортного хлора или надо ждать очередного повышения
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Додано: Пон 16 лип, 2018 21:38
Не остановит, нашел другого поставщика, учитывая, что закрыт был единственный завод в Украине, то новый поставщик будет забугорный, следовательно валюта будет утекать за границу да и цена будет побольше.
В Одессе уже приняли решение о повышение цены на воду, интересно это они уже заложили в цену стоимость импортного хлора или надо ждать очередного повышения
Додано: Пон 16 лип, 2018 23:30
У вас да, а у других? У меня на двух квартирах не пованивает. Временами, раз в месяц по ночам.
Поверьте, знаю о чем пишу.
Кто то на хлоре неплохо зарабатывает. Хлор реально пропал на постоянной основе в году так 2009-м и СЭС реально водоканалам прикрывает задницу.
Ну да ладно, мне пофиг.
Додано: Пон 16 лип, 2018 23:33
Re: Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Ukraine і PepsiCo зупиняють
Вот что Филатов написал по этому поводу :
судя по всему кто то решил подзаработать на теме , устроив очередной рукотворный катаклизм. А я больше скажу - вот именно так укстраиваются прочие "кризисы" от продуктовых подорожаний - до валютных скачков - уверен обвал курса такой же рукотоворный и тарифный беспредел от монополистов рынка - как же без них. Вот так и живем. Филатов писал про спецслужбы - оно то правильно , только похоже на данном этапе они одни из бенефициаров, крышующие весь этот беспредел.
Додано: Вів 17 лип, 2018 03:52
Вернемся к реальным, Сейчас Актуальным, проблемам Украины.
Вопрос - в Украине остановился единственный завод, который производил хлор для нужд водоканалов, обеззараживание воды. Запасов хлора практически не осталось - где то на несколько дней, где то дней 5-10. Большая часть Украины, в ближайшие дни, может остаться без чистой питьевой воды
Наша власть, правительство и президент, занимаются чем угодно, но только не решением этой актуальной проблемы.
Гражданам Украины не нужна чистая питьевая вода?
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