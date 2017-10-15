В Одессе уже приняли решение о повышение цены на воду, интересно это они уже заложили в цену стоимость импортного хлора или надо ждать очередного повышения
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Додано: Пон 16 лип, 2018 21:38
Не остановит, нашел другого поставщика, учитывая, что закрыт был единственный завод в Украине, то новый поставщик будет забугорный, следовательно валюта будет утекать за границу да и цена будет побольше.
В Одессе уже приняли решение о повышение цены на воду, интересно это они уже заложили в цену стоимость импортного хлора или надо ждать очередного повышения
Додано: Пон 16 лип, 2018 23:30
У вас да, а у других? У меня на двух квартирах не пованивает. Временами, раз в месяц по ночам.
Поверьте, знаю о чем пишу.
Кто то на хлоре неплохо зарабатывает. Хлор реально пропал на постоянной основе в году так 2009-м и СЭС реально водоканалам прикрывает задницу.
Ну да ладно, мне пофиг.
Додано: Пон 16 лип, 2018 23:33
Re: Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Ukraine і PepsiCo зупиняють
Вот что Филатов написал по этому поводу :
судя по всему кто то решил подзаработать на теме , устроив очередной рукотворный катаклизм. А я больше скажу - вот именно так укстраиваются прочие "кризисы" от продуктовых подорожаний - до валютных скачков - уверен обвал курса такой же рукотоворный и тарифный беспредел от монополистов рынка - как же без них. Вот так и живем. Филатов писал про спецслужбы - оно то правильно , только похоже на данном этапе они одни из бенефициаров, крышующие весь этот беспредел.
Додано: Пон 16 лип, 2018 23:44
Я правильно понимаю, что "в связи с убыточностью" прекратило работу предприятие, продукция которого активно потребляется в производственном цикле многих крупных и успешно работающих заводов? Я один тут вижу нарушение логики и здравого смысла?
Додано: Вів 17 лип, 2018 03:52
Вернемся к реальным, Сейчас Актуальным, проблемам Украины.
Вопрос - в Украине остановился единственный завод, который производил хлор для нужд водоканалов, обеззараживание воды. Запасов хлора практически не осталось - где то на несколько дней, где то дней 5-10. Большая часть Украины, в ближайшие дни, может остаться без чистой питьевой воды
Наша власть, правительство и президент, занимаются чем угодно, но только не решением этой актуальной проблемы.
Гражданам Украины не нужна чистая питьевая вода?
Додано: Вів 17 лип, 2018 08:15
Дело в том что реально ее мало где хлорируют. Я в этой теме и знаю о чем пишу. Также очень хорошо знают те у кого есть тесты, а это в основном аквариумисты. Воду в некоторых районах например Киева хлорируют, но только в некоторых. Про периферию я вообще молчу. Проводят дезинфекцию самих труб, например раз в месяц или раз в два месяца, в основном по ночам.
Очень много домов по городу подключены на скважины, воду которых хлорировать необязательно, ну разве что для профилактики раз в месяц. Очень много вонючих(сероводород) скважин. Это большое содержание гниющей органики, бактерий. Например конечная 233-й маршрутки на Лесковской в Киеве. Достаточно сутки воде простоять в закрытом состоянии, как отчетливо слышно запах сероводорода.
Если сдать городскую водопроводную воду в СЭС, то по хлору будет в пределах нормы. Отсутствия хлора это тоже в приделах нормы.
Вот самое главное. Хлор легко обнаружить носом. Это раз. И два. В хлорированной обеззараженной воде микроорганизмы не размножаются. А их там тьма тьмущая.
Нам постоянно втирают что холодная вода подорожает потому что бла бла бла и реактивы подорожали. Соответственно если реактивы подорожали то они реализуются не в ущерб предприятию. Другое дело, реализуются ли вообще в том количестве в котором должно хватать на все нужды водоканалов страны.
Я не знаю какая там схема распила денег, но если в воде нет или недостаточно хлора то это кому то на руку.
Если бы был хлор в Одессе полностью по городу, а не только в одной части, или например в Бортничах пару лет назад, то и не было бы массовых отравлений и расстройств. Где есть вспышка заболеваний связанная с водой, там нет дезинфекции в городской воде.
Мало того, сейчас наблюдаю норму по железу. Если раньше норма была 0,3, а в Европе 0,2, то сейчас норма 1,0. Это говорит о том что по железу вода ужасная и вместо того чтобы очистить воду, просто подняли допустимое количество. Теперь по нормам можно в три раза хуже подавать по железу чем в совке, или в 5 раз хуже чем в Европе. Очередное покращення. Вместо вбухивания денег на очистку воды можно просто изменить циферку.
Додано: Вів 17 лип, 2018 08:36
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