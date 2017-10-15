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Carlsberg Ukraine, Coca-Cola
Ukraine і PepsiCo зупиняють...

Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Ukraine і PepsiCo зупиняють...
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  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 21:38

Не остановит, нашел другого поставщика, учитывая, что закрыт был единственный завод в Украине, то новый поставщик будет забугорный, следовательно валюта будет утекать за границу да и цена будет побольше.
В Одессе уже приняли решение о повышение цены на воду, интересно это они уже заложили в цену стоимость импортного хлора или надо ждать очередного повышения :?

http://dumskaya.net/news/v-odesse-podor ... da-087717/
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 23:30

  RomanTik написав:p_a_l, ну как бы в жаркое время года у меня вода из крана хлоркой пованивала. Поэтому делаю вывод что хлорируют.

У вас да, а у других? У меня на двух квартирах не пованивает. Временами, раз в месяц по ночам.
Поверьте, знаю о чем пишу.
Кто то на хлоре неплохо зарабатывает. Хлор реально пропал на постоянной основе в году так 2009-м и СЭС реально водоканалам прикрывает задницу.
Ну да ладно, мне пофиг.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 23:33

Re: Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Ukraine і PepsiCo зупиняють

Вот что Филатов написал по этому поводу :

Borys Filatov
О ситуации с водоснабжением и хлорированием воды.

...

1. Панику прекратить.

2. Я, как мэр, гарантирую, что Днепр будет с водой, потому городской водоканал договорился о поставке хлора и в 22.00 передаёт его хлорпереливной станции, принадлежащей облсовету.

3. Я не комментирую проблемы с производством хлора ОАО «Днепроазот».

4. Я считаю, что государственное стратегическое предприятие «Аульская хлорпереливная станция», переданная в аренду частным структурам, управляется идиотами и безответственными ничтожествами, которые не в состоянии прогнозировать риски и работают на кошелёк одного из нардепов.

5. Мне непонятно, почему мы купили хлор для нужд города, а люди, которые за это отвечают, шантажируют полстраны.

6. Если в нашей стране есть хоть одна спецслужба, то она уже должна завтра выкинуть эту шваль с хлорпереливной станции, из-за которых Николаев и города Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской области могут остаться без воды.

...

7. Не читайте прессу. Мэр думает о вас.

И уберите вёдра из под кранов.

...

И, пожалуйста, репост


судя по всему кто то решил подзаработать на теме , устроив очередной рукотворный катаклизм. А я больше скажу - вот именно так укстраиваются прочие "кризисы" от продуктовых подорожаний - до валютных скачков - уверен обвал курса такой же рукотоворный и тарифный беспредел от монополистов рынка - как же без них. Вот так и живем. Филатов писал про спецслужбы - оно то правильно , только похоже на данном этапе они одни из бенефициаров, крышующие весь этот беспредел.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 23:44

Я правильно понимаю, что "в связи с убыточностью" прекратило работу предприятие, продукция которого активно потребляется в производственном цикле многих крупных и успешно работающих заводов? Я один тут вижу нарушение логики и здравого смысла?
drpass
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 03:52

Вернемся к реальным, Сейчас Актуальным, проблемам Украины.

Вопрос - в Украине остановился единственный завод, который производил хлор для нужд водоканалов, обеззараживание воды. Запасов хлора практически не осталось - где то на несколько дней, где то дней 5-10. Большая часть Украины, в ближайшие дни, может остаться без чистой питьевой воды

Наша власть, правительство и президент, занимаются чем угодно, но только не решением этой актуальной проблемы.

Гражданам Украины не нужна чистая питьевая вода?
Valeriy237
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 08:15

  drpass написав:Я правильно понимаю, что "в связи с убыточностью" прекратило работу предприятие, продукция которого активно потребляется в производственном цикле многих крупных и успешно работающих заводов? Я один тут вижу нарушение логики и здравого смысла?

Дело в том что реально ее мало где хлорируют. Я в этой теме и знаю о чем пишу. Также очень хорошо знают те у кого есть тесты, а это в основном аквариумисты. Воду в некоторых районах например Киева хлорируют, но только в некоторых. Про периферию я вообще молчу. Проводят дезинфекцию самих труб, например раз в месяц или раз в два месяца, в основном по ночам.
Очень много домов по городу подключены на скважины, воду которых хлорировать необязательно, ну разве что для профилактики раз в месяц. Очень много вонючих(сероводород) скважин. Это большое содержание гниющей органики, бактерий. Например конечная 233-й маршрутки на Лесковской в Киеве. Достаточно сутки воде простоять в закрытом состоянии, как отчетливо слышно запах сероводорода.
Если сдать городскую водопроводную воду в СЭС, то по хлору будет в пределах нормы. Отсутствия хлора это тоже в приделах нормы.
Вот самое главное. Хлор легко обнаружить носом. Это раз. И два. В хлорированной обеззараженной воде микроорганизмы не размножаются. А их там тьма тьмущая.

Нам постоянно втирают что холодная вода подорожает потому что бла бла бла и реактивы подорожали. Соответственно если реактивы подорожали то они реализуются не в ущерб предприятию. Другое дело, реализуются ли вообще в том количестве в котором должно хватать на все нужды водоканалов страны.

Я не знаю какая там схема распила денег, но если в воде нет или недостаточно хлора то это кому то на руку.

Если бы был хлор в Одессе полностью по городу, а не только в одной части, или например в Бортничах пару лет назад, то и не было бы массовых отравлений и расстройств. Где есть вспышка заболеваний связанная с водой, там нет дезинфекции в городской воде.

Мало того, сейчас наблюдаю норму по железу. Если раньше норма была 0,3, а в Европе 0,2, то сейчас норма 1,0. Это говорит о том что по железу вода ужасная и вместо того чтобы очистить воду, просто подняли допустимое количество. Теперь по нормам можно в три раза хуже подавать по железу чем в совке, или в 5 раз хуже чем в Европе. Очередное покращення. Вместо вбухивания денег на очистку воды можно просто изменить циферку.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 08:36

  p_a_l написав: ..Также очень хорошо знают те у кого есть тесты, а это в основном аквариумисты..
У меня в аквариуме сине-зеленые появляются буквально за неделю - несмотря на мощный фильтр и предварительное озонирование. Скоро буду мочить антибиотиком - достало воду менять. И это Киев
sequence
 
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