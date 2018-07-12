Airbus поставить вертольотів в Україну на суму €555 млн
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«Подписали важное соглашение между МВД и корпорацией Airbus Helicopters о поставках 55 вертолетов для нужд полиции, Нацгвардии, пограничников и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Сумма контракта €555 млн», — написал он в субботу в Twitter.
По словам Гройсмана, часть финансирования по данному соглашению обеспечивают французские партнеры.
Верховная Рада разрешила взять кредит на закупку вертолетов для Министерства внутренних дел, передает корреспондент LIGA.net.
За ратификацию соглашения №8109 между правительствами Украины и Франции по поводу поддержки в создании единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты в Украине проголосовали 227 депутатов.
Предусмотрено, что Украина получит кредит на сумму до 475 млн евро для закупки до 55 вертолетов и связанных с ними работ и услуг для создания единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты.