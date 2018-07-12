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Airbus поставить вертольотів
в Україну на суму €555 млн

Airbus поставить вертольотів в Україну на суму €555 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 12:25

Airbus поставить вертольотів в Україну на суму €555 млн

Пропонуємо до обговорення:
Частину фінансування за цією угодою забезпечують французькі партнери.

Дивися повний текст Airbus поставить вертольотів в Україну на суму €555 млн.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 12:25

"В Черниговской области вертолет попал в аварию: пьяный пилот пытался
скрыться." - раньше такого не было..
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 12:38

«Подписали важное соглашение между МВД и корпорацией Airbus Helicopters о поставках 55 вертолетов для нужд полиции, Нацгвардии, пограничников и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Сумма контракта €555 млн», — написал он в субботу в Twitter.

По словам Гройсмана, часть финансирования по данному соглашению обеспечивают французские партнеры.


Верховная Рада разрешила взять кредит на закупку вертолетов для Министерства внутренних дел, передает корреспондент LIGA.net.

За ратификацию соглашения №8109 между правительствами Украины и Франции по поводу поддержки в создании единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты в Украине проголосовали 227 депутатов.

Предусмотрено, что Украина получит кредит на сумму до 475 млн евро для закупки до 55 вертолетов и связанных с ними работ и услуг для создания единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты.

http://news.liga.net/politics/news/rada ... v-dlya-mvd

Т.е. €80 млн (555 - 475) французы подарят Украине просто так?
yanyura
 
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