Частину фінансування за цією угодою забезпечують французькі партнери.
Дивися повний текст Airbus поставить вертольотів в Україну на суму €555 млн.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 12:25
Airbus поставить вертольотів в Україну на суму €555 млн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Airbus поставить вертольотів в Україну на суму €555 млн.
Додано: Пон 16 лип, 2018 12:25
"В Черниговской области вертолет попал в аварию: пьяный пилот пытался
скрыться." - раньше такого не было..
Додано: Пон 16 лип, 2018 12:38
Т.е. €80 млн (555 - 475) французы подарят Украине просто так?
Додано: Пон 16 лип, 2018 13:55
Ключевое в этой новости - не запредельная стоимость вертолетов.
И не то, что как минимум 2 предприятия в Украине - Моторсич и Аэрокоптер - могут произвести тот же класс и в том же количестве, чтобы не нужно было импортировать, инвестируя в чужое производство.
Ключевое - это реальное предназначение этого парка. Сейчас на меня набросятся тролли, но основная задача вертолетов - эвакуация высших чиновников и их семей в случае очередного майдана.
Реформаторы прекрасно понимают, что "активисты", нюхнувшие пороха на Востоке и получившие достаточно оперативных навыков со времен майдана 2013-2014 гг, уже не дадут их кортежам доехать до аэропортов.
Для этого нужны более мобильные средства эвакуации - вертолеты.
Поэтому и такая щедрость - нужно купить быстро, и "птички" нужны безопасные и с комфортом.
Додано: Пон 16 лип, 2018 16:21
Спасибо за выдумки, другие зрадофилы меркнут на твоем фоне.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Пон 16 лип, 2018 16:58
вы плохо думаете об участниках АТО или как его там щас называют.. на взлете или зависший любой вертолет ПТУРом, иногда гранатометом свалить можно. Крупнокалиберный пулемет или ПЗРК, вроде Стрелы-2 тоже имеются. Полагаю, все же банальный распил бабла и позорное разбазаривание госсредств, гробящее свое производство. И это диагноз
Додано: Пон 16 лип, 2018 18:23
Не спорю - и украдут неплохо на контракте, и не защитят 100%-о свои шкуры.
Но согласитесь и вы, что есть ситуации, в которых для побега наличие вертолетов дает большое преимущество перед их отсутствием. Взлететь и набрать высоту вертолет может и на контролируемой лояльными силовиками местности.
PS: о Sommer, ты тут. А я уж заждался как собачка за моими постами бегаешь и гадишь. Фу-фу-фу!
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