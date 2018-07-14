Airbus поставить вертольотів в Україну на суму €555 млн

Додано: Пон 16 лип, 2018 13:55

Ключевое в этой новости - не запредельная стоимость вертолетов.



И не то, что как минимум 2 предприятия в Украине - Моторсич и Аэрокоптер - могут произвести тот же класс и в том же количестве, чтобы не нужно было импортировать, инвестируя в чужое производство.



Ключевое - это реальное предназначение этого парка. Сейчас на меня набросятся тролли, но основная задача вертолетов - эвакуация высших чиновников и их семей в случае очередного майдана.



Реформаторы прекрасно понимают, что "активисты", нюхнувшие пороха на Востоке и получившие достаточно оперативных навыков со времен майдана 2013-2014 гг, уже не дадут их кортежам доехать до аэропортов.



Для этого нужны более мобильные средства эвакуации - вертолеты.



Поэтому и такая щедрость - нужно купить быстро, и "птички" нужны безопасные и с комфортом.