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Airbus поставить вертольотів
в Україну на суму €555 млн

Airbus поставить вертольотів в Україну на суму €555 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 12:25

Airbus поставить вертольотів в Україну на суму €555 млн

Пропонуємо до обговорення:
Частину фінансування за цією угодою забезпечують французькі партнери.

Дивися повний текст Airbus поставить вертольотів в Україну на суму €555 млн.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 12:25

"В Черниговской области вертолет попал в аварию: пьяный пилот пытался
скрыться." - раньше такого не было..
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 12:38

«Подписали важное соглашение между МВД и корпорацией Airbus Helicopters о поставках 55 вертолетов для нужд полиции, Нацгвардии, пограничников и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Сумма контракта €555 млн», — написал он в субботу в Twitter.

По словам Гройсмана, часть финансирования по данному соглашению обеспечивают французские партнеры.


Верховная Рада разрешила взять кредит на закупку вертолетов для Министерства внутренних дел, передает корреспондент LIGA.net.

За ратификацию соглашения №8109 между правительствами Украины и Франции по поводу поддержки в создании единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты в Украине проголосовали 227 депутатов.

Предусмотрено, что Украина получит кредит на сумму до 475 млн евро для закупки до 55 вертолетов и связанных с ними работ и услуг для создания единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты.

http://news.liga.net/politics/news/rada ... v-dlya-mvd

Т.е. €80 млн (555 - 475) французы подарят Украине просто так?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 13:55

Ключевое в этой новости - не запредельная стоимость вертолетов.

И не то, что как минимум 2 предприятия в Украине - Моторсич и Аэрокоптер - могут произвести тот же класс и в том же количестве, чтобы не нужно было импортировать, инвестируя в чужое производство.

Ключевое - это реальное предназначение этого парка. Сейчас на меня набросятся тролли, но основная задача вертолетов - эвакуация высших чиновников и их семей в случае очередного майдана.

Реформаторы прекрасно понимают, что "активисты", нюхнувшие пороха на Востоке и получившие достаточно оперативных навыков со времен майдана 2013-2014 гг, уже не дадут их кортежам доехать до аэропортов.

Для этого нужны более мобильные средства эвакуации - вертолеты.

Поэтому и такая щедрость - нужно купить быстро, и "птички" нужны безопасные и с комфортом.
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:21

  zРадио написав:основная задача вертолетов - эвакуация высших чиновников и их семей в случае очередного майдана.


Спасибо за выдумки, другие зрадофилы меркнут на твоем фоне.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:58

  zРадио написав:Реформаторы прекрасно понимают, что "активисты", нюхнувшие пороха на Востоке и получившие достаточно оперативных навыков со времен майдана 2013-2014 гг, уже не дадут их кортежам доехать до аэропортов.

вы плохо думаете об участниках АТО или как его там щас называют.. на взлете или зависший любой вертолет ПТУРом, иногда гранатометом свалить можно. Крупнокалиберный пулемет или ПЗРК, вроде Стрелы-2 тоже имеются. Полагаю, все же банальный распил бабла и позорное разбазаривание госсредств, гробящее свое производство. И это диагноз
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 18:23

  sequence написав:
  zРадио написав:Реформаторы прекрасно понимают, что "активисты", нюхнувшие пороха на Востоке и получившие достаточно оперативных навыков со времен майдана 2013-2014 гг, уже не дадут их кортежам доехать до аэропортов.

вы плохо думаете об участниках АТО или как его там щас называют.. на взлете или зависший любой вертолет ПТУРом, иногда гранатометом свалить можно. Крупнокалиберный пулемет или ПЗРК, вроде Стрелы-2 тоже имеются. Полагаю, все же банальный распил бабла и позорное разбазаривание госсредств, гробящее свое производство. И это диагноз


Не спорю - и украдут неплохо на контракте, и не защитят 100%-о свои шкуры.

Но согласитесь и вы, что есть ситуации, в которых для побега наличие вертолетов дает большое преимущество перед их отсутствием. Взлететь и набрать высоту вертолет может и на контролируемой лояльными силовиками местности.

PS: о Sommer, ты тут. А я уж заждался :mrgreen: как собачка за моими постами бегаешь и гадишь. Фу-фу-фу!
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 18:58

sequence, но ведь шансов сдернуть на вертолете всё равно больше чем на автомобиле. )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 19:23

  zРадио написав:Не спорю - и украдут неплохо на контракте, и не защитят 100%-о свои шкуры.


Продолжай выдумывать, пожалуйста, продолжай. Получишь медальку лучшего местного зрадофила. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 20:38

  Sommer написав:
  zРадио написав:Не спорю - и украдут неплохо на контракте, и не защитят 100%-о свои шкуры.


Продолжай выдумывать, пожалуйста, продолжай. Получишь медальку лучшего местного зрадофила. :mrgreen:


Ах вот оно что - оказывается, у нас не воруют на госзакупках.

Никогда такого не было, и вот опять.

http://gordonua.com/news/politics/ukrai ... 95533.html

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/02/9/633941/

http://www.ubc.ua/Law/fatf40_r.html.

МВФ, FATF и ACCA заявляют о рекордных размерах теневой экономики, а форумный юродивый юродствует над допущением об откате за закупку без тендера на 555 млн евро.

Продолжай в том же духе - давали бы здесь медальки антирейтинга, ты был бы абсолютный чемпион :mrgreen:
zРадио
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