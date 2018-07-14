Airbus поставить вертольотів в Україну на суму €555 млн
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Теневая экономика — это экономические взаимоотношения граждан общества, развивающиеся стихийно, в обход существующих государственных законов и общественных правил.
Да, госзакупки без тендеров, безусловно, являются частью теневой экономики. В результате их проведения в экономике появляется неучтенный кэш, который частично, или полностью конвертируется в спрос на предметы и услуги роскоши.