Airbus поставить вертольотів в Україну на суму €555 млн
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Теневая экономика — это экономические взаимоотношения граждан общества, развивающиеся стихийно, в обход существующих государственных законов и общественных правил.
Да, госзакупки без тендеров, безусловно, являются частью теневой экономики. В результате их проведения в экономике появляется неучтенный кэш, который частично, или полностью конвертируется в спрос на предметы и услуги роскоши.
zРадио написав:Да, госзакупки без тендеров, безусловно, являются частью теневой экономики. В результате их проведения в экономике появляется неучтенный кэш, который частично, или полностью конвертируется в спрос на предметы и услуги роскоши.
В результате госзакупок без тендеров в экономике появляется неучтенный кэш...
Ох, жжошь, а ведь еще только понедельник!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
zРадио написав:Да, госзакупки без тендеров, безусловно, являются частью теневой экономики. В результате их проведения в экономике появляется неучтенный кэш, который частично, или полностью конвертируется в спрос на предметы и услуги роскоши.
В результате госзакупок без тендеров в экономике появляется неучтенный кэш...
Ох, жжошь, а ведь еще только понедельник!
Ну а на какие деньги покупается такое количество Кайенов и Ленд Роверов, шланг?
Посмотри на официальные доходы их владельцев. А то ты не слышал ни об одном журналистском или даже официальном прокурорском расследовании, когда у чиновника расходы многократно превышают доходы.
Впрочем, тролль есть тролль. Какой смысл с тобой спорить, если твоя цель - не поиск правды, а набрасывание и провокация?..