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Airbus поставить вертольотів
в Україну на суму €555 млн

Airbus поставить вертольотів в Україну на суму €555 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 21:35

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:Не спорю - и украдут неплохо на контракте, и не защитят 100%-о свои шкуры.


Продолжай выдумывать, пожалуйста, продолжай. Получишь медальку лучшего местного зрадофила. :mrgreen:


Ах вот оно что - оказывается, у нас не воруют на госзакупках.

Никогда такого не было, и вот опять.

http://gordonua.com/news/politics/ukrai ... 95533.html

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/02/9/633941/

http://www.ubc.ua/Law/fatf40_r.html.

МВФ, FATF и ACCA заявляют о рекордных размерах теневой экономики, а форумный юродивый юродствует над допущением об откате за закупку без тендера на 555 млн евро.


Для тебя теневая экономика - это закупки без тендера? Ох ты ж "экономист"...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 21:50

  sal написав:"В Черниговской области вертолет попал в аварию: пьяный пилот пытался
скрыться." - раньше такого не было..

Сейчас вертолётов в кредит навезут - и будет повсеместно :)
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 22:12

  Sommer написав:
  zРадио написав:
  Sommer написав:
Продолжай выдумывать, пожалуйста, продолжай. Получишь медальку лучшего местного зрадофила. :mrgreen:


Ах вот оно что - оказывается, у нас не воруют на госзакупках.

Никогда такого не было, и вот опять.

http://gordonua.com/news/politics/ukrai ... 95533.html

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/02/9/633941/

http://www.ubc.ua/Law/fatf40_r.html.

МВФ, FATF и ACCA заявляют о рекордных размерах теневой экономики, а форумный юродивый юродствует над допущением об откате за закупку без тендера на 555 млн евро.


Для тебя теневая экономика - это закупки без тендера? Ох ты ж "экономист"...


Школоло, обратись к Вике - ответ прям сразу. Много читать (чего ты, вероятно, не любишь) не придется.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0 ... 0%BA%D0%B0

Теневая экономика — это экономические взаимоотношения граждан общества, развивающиеся стихийно, в обход существующих государственных законов и общественных правил.

Да, госзакупки без тендеров, безусловно, являются частью теневой экономики. В результате их проведения в экономике появляется неучтенный кэш, который частично, или полностью конвертируется в спрос на предметы и услуги роскоши.
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 23:38

  zРадио написав:Да, госзакупки без тендеров, безусловно, являются частью теневой экономики. В результате их проведения в экономике появляется неучтенный кэш, который частично, или полностью конвертируется в спрос на предметы и услуги роскоши.


В результате госзакупок без тендеров в экономике появляется неучтенный кэш...

Ох, жжошь, а ведь еще только понедельник!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 23:55

  Sommer написав:
  zРадио написав:Да, госзакупки без тендеров, безусловно, являются частью теневой экономики. В результате их проведения в экономике появляется неучтенный кэш, который частично, или полностью конвертируется в спрос на предметы и услуги роскоши.


В результате госзакупок без тендеров в экономике появляется неучтенный кэш...

Ох, жжошь, а ведь еще только понедельник!


Ну а на какие деньги покупается такое количество Кайенов и Ленд Роверов, шланг? :mrgreen:

Посмотри на официальные доходы их владельцев. А то ты не слышал ни об одном журналистском или даже официальном прокурорском расследовании, когда у чиновника расходы многократно превышают доходы.

Впрочем, тролль есть тролль. Какой смысл с тобой спорить, если твоя цель - не поиск правды, а набрасывание и провокация?..

Давай до свиданья (с)
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 07:56

  zРадио написав:Ключевое в этой новости - не запредельная стоимость вертолетов.

И не то, что как минимум 2 предприятия в Украине - Моторсич и Аэрокоптер - могут произвести тот же класс и в том же количестве, чтобы не нужно было импортировать, инвестируя в чужое производство.

Ключевое - это реальное предназначение этого парка. Сейчас на меня набросятся тролли, но основная задача вертолетов - эвакуация высших чиновников и их семей в случае очередного майдана.

Реформаторы прекрасно понимают, что "активисты", нюхнувшие пороха на Востоке и получившие достаточно оперативных навыков со времен майдана 2013-2014 гг, уже не дадут их кортежам доехать до аэропортов.

Для этого нужны более мобильные средства эвакуации - вертолеты.

Поэтому и такая щедрость - нужно купить быстро, и "птички" нужны безопасные и с комфортом.

Плюсую.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 07:58

  Sommer написав:
  zРадио написав:Не спорю - и украдут неплохо на контракте, и не защитят 100%-о свои шкуры.


Продолжай выдумывать, пожалуйста, продолжай. Получишь медальку лучшего местного зрадофила. :mrgreen:

Лучше зрадофила, чем ...болта.
p_a_l
 
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