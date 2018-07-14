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Airbus поставить вертольотів
в Україну на суму €555 млн

Airbus поставить вертольотів в Україну на суму €555 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 21:35

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:Не спорю - и украдут неплохо на контракте, и не защитят 100%-о свои шкуры.


Продолжай выдумывать, пожалуйста, продолжай. Получишь медальку лучшего местного зрадофила. :mrgreen:


Ах вот оно что - оказывается, у нас не воруют на госзакупках.

Никогда такого не было, и вот опять.

http://gordonua.com/news/politics/ukrai ... 95533.html

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/02/9/633941/

http://www.ubc.ua/Law/fatf40_r.html.

МВФ, FATF и ACCA заявляют о рекордных размерах теневой экономики, а форумный юродивый юродствует над допущением об откате за закупку без тендера на 555 млн евро.


Для тебя теневая экономика - это закупки без тендера? Ох ты ж "экономист"...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 21:50

  sal написав:"В Черниговской области вертолет попал в аварию: пьяный пилот пытался
скрыться." - раньше такого не было..

Сейчас вертолётов в кредит навезут - и будет повсеместно :)
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 22:12

  Sommer написав:
  zРадио написав:
  Sommer написав:
Продолжай выдумывать, пожалуйста, продолжай. Получишь медальку лучшего местного зрадофила. :mrgreen:


Ах вот оно что - оказывается, у нас не воруют на госзакупках.

Никогда такого не было, и вот опять.

http://gordonua.com/news/politics/ukrai ... 95533.html

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/02/9/633941/

http://www.ubc.ua/Law/fatf40_r.html.

МВФ, FATF и ACCA заявляют о рекордных размерах теневой экономики, а форумный юродивый юродствует над допущением об откате за закупку без тендера на 555 млн евро.


Для тебя теневая экономика - это закупки без тендера? Ох ты ж "экономист"...


Школоло, обратись к Вике - ответ прям сразу. Много читать (чего ты, вероятно, не любишь) не придется.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0 ... 0%BA%D0%B0

Теневая экономика — это экономические взаимоотношения граждан общества, развивающиеся стихийно, в обход существующих государственных законов и общественных правил.

Да, госзакупки без тендеров, безусловно, являются частью теневой экономики. В результате их проведения в экономике появляется неучтенный кэш, который частично, или полностью конвертируется в спрос на предметы и услуги роскоши.
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 23:38

  zРадио написав:Да, госзакупки без тендеров, безусловно, являются частью теневой экономики. В результате их проведения в экономике появляется неучтенный кэш, который частично, или полностью конвертируется в спрос на предметы и услуги роскоши.


В результате госзакупок без тендеров в экономике появляется неучтенный кэш...

Ох, жжошь, а ведь еще только понедельник!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 23:55

  Sommer написав:
  zРадио написав:Да, госзакупки без тендеров, безусловно, являются частью теневой экономики. В результате их проведения в экономике появляется неучтенный кэш, который частично, или полностью конвертируется в спрос на предметы и услуги роскоши.


В результате госзакупок без тендеров в экономике появляется неучтенный кэш...

Ох, жжошь, а ведь еще только понедельник!


Ну а на какие деньги покупается такое количество Кайенов и Ленд Роверов, шланг? :mrgreen:

Посмотри на официальные доходы их владельцев. А то ты не слышал ни об одном журналистском или даже официальном прокурорском расследовании, когда у чиновника расходы многократно превышают доходы.

Впрочем, тролль есть тролль. Какой смысл с тобой спорить, если твоя цель - не поиск правды, а набрасывание и провокация?..

Давай до свиданья (с)
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 07:56

  zРадио написав:Ключевое в этой новости - не запредельная стоимость вертолетов.

И не то, что как минимум 2 предприятия в Украине - Моторсич и Аэрокоптер - могут произвести тот же класс и в том же количестве, чтобы не нужно было импортировать, инвестируя в чужое производство.

Ключевое - это реальное предназначение этого парка. Сейчас на меня набросятся тролли, но основная задача вертолетов - эвакуация высших чиновников и их семей в случае очередного майдана.

Реформаторы прекрасно понимают, что "активисты", нюхнувшие пороха на Востоке и получившие достаточно оперативных навыков со времен майдана 2013-2014 гг, уже не дадут их кортежам доехать до аэропортов.

Для этого нужны более мобильные средства эвакуации - вертолеты.

Поэтому и такая щедрость - нужно купить быстро, и "птички" нужны безопасные и с комфортом.

Плюсую.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 07:58

  Sommer написав:
  zРадио написав:Не спорю - и украдут неплохо на контракте, и не защитят 100%-о свои шкуры.


Продолжай выдумывать, пожалуйста, продолжай. Получишь медальку лучшего местного зрадофила. :mrgreen:

Лучше зрадофила, чем ...болта.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 10:17

Люди далекие все от авиации а вы знаете сколько стоит експлкатация вертолёта в час поверте «космические деньги»страна полностю погрязла в коррупции это называется дембельский аккорд Авакова рюкзаки это мелочевка да следокам и судьям пришлом отстехнуть нужны ли нам вертолеты для МВД конечно нужны но неболее 5-10 для информации у нас а ангаре стоит недостроенный самолёт Моия его строят уже около 20лет денег на достройку нет но милиаард долларов на вертолеты есть это при том что нам нужно отдать 30 миллиардов долларов гос долга только через1-2года вообщем люби у кого хоть немного есть мозги ложны понять страна просто уничтожается одна мразь меняет другую только если мы приодалеем безразличие а небудем жить по лозунгу «моя хата с краю» можна поменять печальную историю нашей страны.
vitaly888usa
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 10:20

"частину фінансування за цією угодою забезпечують французькі партнери." - потрібно чітко уточнювати фінансування чи кредитування!!!
gost999
 
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