Airbus поставить вертольотів в Україну на суму €555 млн
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Теневая экономика — это экономические взаимоотношения граждан общества, развивающиеся стихийно, в обход существующих государственных законов и общественных правил.
Да, госзакупки без тендеров, безусловно, являются частью теневой экономики. В результате их проведения в экономике появляется неучтенный кэш, который частично, или полностью конвертируется в спрос на предметы и услуги роскоши.
zРадио написав:Да, госзакупки без тендеров, безусловно, являются частью теневой экономики. В результате их проведения в экономике появляется неучтенный кэш, который частично, или полностью конвертируется в спрос на предметы и услуги роскоши.
В результате госзакупок без тендеров в экономике появляется неучтенный кэш...
Ох, жжошь, а ведь еще только понедельник!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
zРадио написав:Да, госзакупки без тендеров, безусловно, являются частью теневой экономики. В результате их проведения в экономике появляется неучтенный кэш, который частично, или полностью конвертируется в спрос на предметы и услуги роскоши.
В результате госзакупок без тендеров в экономике появляется неучтенный кэш...
Ох, жжошь, а ведь еще только понедельник!
Ну а на какие деньги покупается такое количество Кайенов и Ленд Роверов, шланг?
Посмотри на официальные доходы их владельцев. А то ты не слышал ни об одном журналистском или даже официальном прокурорском расследовании, когда у чиновника расходы многократно превышают доходы.
Впрочем, тролль есть тролль. Какой смысл с тобой спорить, если твоя цель - не поиск правды, а набрасывание и провокация?..
Люди далекие все от авиации а вы знаете сколько стоит експлкатация вертолёта в час поверте «космические деньги»страна полностю погрязла в коррупции это называется дембельский аккорд Авакова рюкзаки это мелочевка да следокам и судьям пришлом отстехнуть нужны ли нам вертолеты для МВД конечно нужны но неболее 5-10 для информации у нас а ангаре стоит недостроенный самолёт Моия его строят уже около 20лет денег на достройку нет но милиаард долларов на вертолеты есть это при том что нам нужно отдать 30 миллиардов долларов гос долга только через1-2года вообщем люби у кого хоть немного есть мозги ложны понять страна просто уничтожается одна мразь меняет другую только если мы приодалеем безразличие а небудем жить по лозунгу «моя хата с краю» можна поменять печальную историю нашей страны.