Airbus поставить вертольотів в Україну на суму €555 млн
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«Подписали важное соглашение между МВД и корпорацией Airbus Helicopters о поставках 55 вертолетов для нужд полиции, Нацгвардии, пограничников и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Сумма контракта €555 млн», — написал он в субботу в Twitter.
По словам Гройсмана, часть финансирования по данному соглашению обеспечивают французские партнеры.
Верховная Рада разрешила взять кредит на закупку вертолетов для Министерства внутренних дел, передает корреспондент LIGA.net.
За ратификацию соглашения №8109 между правительствами Украины и Франции по поводу поддержки в создании единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты в Украине проголосовали 227 депутатов.
Предусмотрено, что Украина получит кредит на сумму до 475 млн евро для закупки до 55 вертолетов и связанных с ними работ и услуг для создания единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты.
zРадио написав:Да, госзакупки без тендеров, безусловно, являются частью теневой экономики. В результате их проведения в экономике появляется неучтенный кэш, который частично, или полностью конвертируется в спрос на предметы и услуги роскоши.
В результате госзакупок без тендеров в экономике появляется неучтенный кэш...
Ох, жжошь, а ведь еще только понедельник!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
zРадио написав:Да, госзакупки без тендеров, безусловно, являются частью теневой экономики. В результате их проведения в экономике появляется неучтенный кэш, который частично, или полностью конвертируется в спрос на предметы и услуги роскоши.
В результате госзакупок без тендеров в экономике появляется неучтенный кэш...
Ох, жжошь, а ведь еще только понедельник!
Ну а на какие деньги покупается такое количество Кайенов и Ленд Роверов, шланг?
Посмотри на официальные доходы их владельцев. А то ты не слышал ни об одном журналистском или даже официальном прокурорском расследовании, когда у чиновника расходы многократно превышают доходы.
Впрочем, тролль есть тролль. Какой смысл с тобой спорить, если твоя цель - не поиск правды, а набрасывание и провокация?..
Люди далекие все от авиации а вы знаете сколько стоит експлкатация вертолёта в час поверте «космические деньги»страна полностю погрязла в коррупции это называется дембельский аккорд Авакова рюкзаки это мелочевка да следокам и судьям пришлом отстехнуть нужны ли нам вертолеты для МВД конечно нужны но неболее 5-10 для информации у нас а ангаре стоит недостроенный самолёт Моия его строят уже около 20лет денег на достройку нет но милиаард долларов на вертолеты есть это при том что нам нужно отдать 30 миллиардов долларов гос долга только через1-2года вообщем люби у кого хоть немного есть мозги ложны понять страна просто уничтожается одна мразь меняет другую только если мы приодалеем безразличие а небудем жить по лозунгу «моя хата с краю» можна поменять печальную историю нашей страны.
ser Этот контракт поставит на колени всю авиационную промышленность Украины, которая еле дышит. Заказы получат не отечественные предприятия, а французская и европейская корпорация Airbus Helicopters. Покупая вертолеты у Франции, Руководство МВД Украины садит страну на иглу, потому как вертолеты требуют технического обслуживания, подготовки летного и технического состава, выполнения регламентных работ , выполнения капитальных ремонтов, замены агрегатов вышедших из строя или по наработке. На все это придется постоянно вкладывать колоссальные средства. Финансируя рабочие места в далекой нам Франции. Неужели в Украине нет таких вертолетов. Есть. Мотор Сичь имеет огромный парк вертолетов с высокой энерговооруженностью, с большим запасом назначенного ресурса. В Украине под эти вертолеты есть великолепный парк ремонтных заводов, заводов выпускающих комплектующие запчасти. Все эти заводы просто остановятся. Подобное решение на приобретение французских вертолетов это решение недалеких государственных мужей, которые только вредят стране и нашему народу.
zРадио написав:Да, госзакупки без тендеров, безусловно, являются частью теневой экономики. В результате их проведения в экономике появляется неучтенный кэш, который частично, или полностью конвертируется в спрос на предметы и услуги роскоши.
В результате госзакупок без тендеров в экономике появляется неучтенный кэш...
Ох, жжошь, а ведь еще только понедельник!
Посмотри на официальные доходы их владельцев. А то ты не слышал ни об одном журналистском или даже официальном прокурорском расследовании, когда у чиновника расходы многократно превышают доходы.
И все это - от госзакупок без тендеров? Давай, жги новую экономическую теорию, прямой путь тебе к шнобелевке.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
ser07 написав:ser Этот контракт поставит на колени всю авиационную промышленность Украины, которая еле дышит. Заказы получат не отечественные предприятия, а французская и европейская корпорация Airbus Helicopters. Покупая вертолеты у Франции, Руководство МВД Украины садит страну на иглу, потому как вертолеты требуют технического обслуживания, подготовки летного и технического состава, выполнения регламентных работ , выполнения капитальных ремонтов, замены агрегатов вышедших из строя или по наработке. На все это придется постоянно вкладывать колоссальные средства. Финансируя рабочие места в далекой нам Франции. Неужели в Украине нет таких вертолетов. Есть. Мотор Сичь имеет огромный парк вертолетов с высокой энерговооруженностью, с большим запасом назначенного ресурса. В Украине под эти вертолеты есть великолепный парк ремонтных заводов, заводов выпускающих комплектующие запчасти. Все эти заводы просто остановятся. Подобное решение на приобретение французских вертолетов это решение недалеких государственных мужей, которые только вредят стране и нашему народу.
мотор сич не производит вертолеты, только двигатели
ser07 написав:ser Этот контракт поставит на колени всю авиационную промышленность Украины, которая еле дышит. Заказы получат не отечественные предприятия, а французская и европейская корпорация Airbus Helicopters. Покупая вертолеты у Франции, Руководство МВД Украины садит страну на иглу, потому как вертолеты требуют технического обслуживания, подготовки летного и технического состава, выполнения регламентных работ , выполнения капитальных ремонтов, замены агрегатов вышедших из строя или по наработке. На все это придется постоянно вкладывать колоссальные средства. Финансируя рабочие места в далекой нам Франции. Неужели в Украине нет таких вертолетов. Есть. Мотор Сичь имеет огромный парк вертолетов с высокой энерговооруженностью, с большим запасом назначенного ресурса. В Украине под эти вертолеты есть великолепный парк ремонтных заводов, заводов выпускающих комплектующие запчасти. Все эти заводы просто остановятся. Подобное решение на приобретение французских вертолетов это решение недалеких государственных мужей, которые только вредят стране и нашему народу.
мотор сич не производит вертолеты, только двигатели
Местные написатели рвутся выпускать вертолеты на заводе, выпускавшем только двигатели; и тепловозы на заводе, ремонтировавшем электровозы.
И искренне удивляются "как же - нельзя? чуть-чуть поменять - и готово!"
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...