Airbus поставить вертольотів в Україну на суму €555 млн

Додано: Вів 17 лип, 2018 10:17

Люди далекие все от авиации а вы знаете сколько стоит експлкатация вертолёта в час поверте «космические деньги»страна полностю погрязла в коррупции это называется дембельский аккорд Авакова рюкзаки это мелочевка да следокам и судьям пришлом отстехнуть нужны ли нам вертолеты для МВД конечно нужны но неболее 5-10 для информации у нас а ангаре стоит недостроенный самолёт Моия его строят уже около 20лет денег на достройку нет но милиаард долларов на вертолеты есть это при том что нам нужно отдать 30 миллиардов долларов гос долга только через1-2года вообщем люби у кого хоть немного есть мозги ложны понять страна просто уничтожается одна мразь меняет другую только если мы приодалеем безразличие а небудем жить по лозунгу «моя хата с краю» можна поменять печальную историю нашей страны.