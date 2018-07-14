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Airbus поставить вертольотів
в Україну на суму €555 млн

Airbus поставить вертольотів в Україну на суму €555 млн
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  #12>
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 12:25

Airbus поставить вертольотів в Україну на суму €555 млн

Пропонуємо до обговорення:
Частину фінансування за цією угодою забезпечують французькі партнери.

Дивися повний текст Airbus поставить вертольотів в Україну на суму €555 млн.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 12:38

«Подписали важное соглашение между МВД и корпорацией Airbus Helicopters о поставках 55 вертолетов для нужд полиции, Нацгвардии, пограничников и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Сумма контракта €555 млн», — написал он в субботу в Twitter.

По словам Гройсмана, часть финансирования по данному соглашению обеспечивают французские партнеры.


Верховная Рада разрешила взять кредит на закупку вертолетов для Министерства внутренних дел, передает корреспондент LIGA.net.

За ратификацию соглашения №8109 между правительствами Украины и Франции по поводу поддержки в создании единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты в Украине проголосовали 227 депутатов.

Предусмотрено, что Украина получит кредит на сумму до 475 млн евро для закупки до 55 вертолетов и связанных с ними работ и услуг для создания единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты.

http://news.liga.net/politics/news/rada ... v-dlya-mvd

Т.е. €80 млн (555 - 475) французы подарят Украине просто так?
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 23:38

  zРадио написав:Да, госзакупки без тендеров, безусловно, являются частью теневой экономики. В результате их проведения в экономике появляется неучтенный кэш, который частично, или полностью конвертируется в спрос на предметы и услуги роскоши.


В результате госзакупок без тендеров в экономике появляется неучтенный кэш...

Ох, жжошь, а ведь еще только понедельник!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 10:17

Люди далекие все от авиации а вы знаете сколько стоит експлкатация вертолёта в час поверте «космические деньги»страна полностю погрязла в коррупции это называется дембельский аккорд Авакова рюкзаки это мелочевка да следокам и судьям пришлом отстехнуть нужны ли нам вертолеты для МВД конечно нужны но неболее 5-10 для информации у нас а ангаре стоит недостроенный самолёт Моия его строят уже около 20лет денег на достройку нет но милиаард долларов на вертолеты есть это при том что нам нужно отдать 30 миллиардов долларов гос долга только через1-2года вообщем люби у кого хоть немного есть мозги ложны понять страна просто уничтожается одна мразь меняет другую только если мы приодалеем безразличие а небудем жить по лозунгу «моя хата с краю» можна поменять печальную историю нашей страны.
vitaly888usa
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 10:20

"частину фінансування за цією угодою забезпечують французькі партнери." - потрібно чітко уточнювати фінансування чи кредитування!!!
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 13:03

ser
Этот контракт поставит на колени всю авиационную промышленность Украины, которая еле дышит. Заказы получат не отечественные предприятия, а французская и европейская корпорация Airbus Helicopters. Покупая вертолеты у Франции, Руководство МВД Украины садит страну на иглу, потому как вертолеты требуют технического обслуживания, подготовки летного и технического состава, выполнения регламентных работ , выполнения капитальных ремонтов, замены агрегатов вышедших из строя или по наработке. На все это придется постоянно вкладывать колоссальные средства. Финансируя рабочие места в далекой нам Франции.
Неужели в Украине нет таких вертолетов. Есть. Мотор Сичь имеет огромный парк вертолетов с высокой энерговооруженностью, с большим запасом назначенного ресурса. В Украине под эти вертолеты есть великолепный парк ремонтных заводов, заводов выпускающих комплектующие запчасти. Все эти заводы просто остановятся.
Подобное решение на приобретение французских вертолетов это решение недалеких государственных мужей, которые только вредят стране и нашему народу.
ser07
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 15:51

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:Да, госзакупки без тендеров, безусловно, являются частью теневой экономики. В результате их проведения в экономике появляется неучтенный кэш, который частично, или полностью конвертируется в спрос на предметы и услуги роскоши.


В результате госзакупок без тендеров в экономике появляется неучтенный кэш...

Ох, жжошь, а ведь еще только понедельник!


Посмотри на официальные доходы их владельцев. А то ты не слышал ни об одном журналистском или даже официальном прокурорском расследовании, когда у чиновника расходы многократно превышают доходы.


И все это - от госзакупок без тендеров? Давай, жги новую экономическую теорию, прямой путь тебе к шнобелевке.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 16:24

  ser07 написав:ser
Этот контракт поставит на колени всю авиационную промышленность Украины, которая еле дышит. Заказы получат не отечественные предприятия, а французская и европейская корпорация Airbus Helicopters. Покупая вертолеты у Франции, Руководство МВД Украины садит страну на иглу, потому как вертолеты требуют технического обслуживания, подготовки летного и технического состава, выполнения регламентных работ , выполнения капитальных ремонтов, замены агрегатов вышедших из строя или по наработке. На все это придется постоянно вкладывать колоссальные средства. Финансируя рабочие места в далекой нам Франции.
Неужели в Украине нет таких вертолетов. Есть. Мотор Сичь имеет огромный парк вертолетов с высокой энерговооруженностью, с большим запасом назначенного ресурса. В Украине под эти вертолеты есть великолепный парк ремонтных заводов, заводов выпускающих комплектующие запчасти. Все эти заводы просто остановятся.
Подобное решение на приобретение французских вертолетов это решение недалеких государственных мужей, которые только вредят стране и нашему народу.


мотор сич не производит вертолеты, только двигатели
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 16:42

  trololo написав:
  ser07 написав:ser
Этот контракт поставит на колени всю авиационную промышленность Украины, которая еле дышит. Заказы получат не отечественные предприятия, а французская и европейская корпорация Airbus Helicopters. Покупая вертолеты у Франции, Руководство МВД Украины садит страну на иглу, потому как вертолеты требуют технического обслуживания, подготовки летного и технического состава, выполнения регламентных работ , выполнения капитальных ремонтов, замены агрегатов вышедших из строя или по наработке. На все это придется постоянно вкладывать колоссальные средства. Финансируя рабочие места в далекой нам Франции.
Неужели в Украине нет таких вертолетов. Есть. Мотор Сичь имеет огромный парк вертолетов с высокой энерговооруженностью, с большим запасом назначенного ресурса. В Украине под эти вертолеты есть великолепный парк ремонтных заводов, заводов выпускающих комплектующие запчасти. Все эти заводы просто остановятся.
Подобное решение на приобретение французских вертолетов это решение недалеких государственных мужей, которые только вредят стране и нашему народу.


мотор сич не производит вертолеты, только двигатели


Местные написатели рвутся выпускать вертолеты на заводе, выпускавшем только двигатели; и тепловозы на заводе, ремонтировавшем электровозы.

И искренне удивляются "как же - нельзя? чуть-чуть поменять - и готово!"
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 16:50

Не производил до последних 5-ти лет. Сейчас ремоторизированы вертолеты Ми-8
новыми мощными двигателями ТВ3-117ВМА-СБМ1В. Имеющий великолепные летные характеристики.
ser07
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