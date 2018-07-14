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Airbus поставить вертольотів
в Україну на суму €555 млн

Airbus поставить вертольотів в Україну на суму €555 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 18:01

  ser07 написав:Не производил до последних 5-ти лет. Сейчас ремоторизированы вертолеты Ми-8
новыми мощными двигателями ТВ3-117ВМА-СБМ1В. Имеющий великолепные летные характеристики.


и что? производства вертолетов нет
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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