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Airbus поставить вертольотів в Україну на суму €555 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 лип, 2018 18:01
ser07 написав:
Не производил до последних 5-ти лет. Сейчас ремоторизированы вертолеты Ми-8
новыми мощными двигателями ТВ3-117ВМА-СБМ1В. Имеющий великолепные летные характеристики.
и что? производства вертолетов нет
главное оружие рашистов - ложь
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