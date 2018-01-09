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Держфінмоніторинг виявив
підозрілі операції на 197,1...

Держфінмоніторинг виявив підозрілі операції на 197,1...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 13:58

Держфінмоніторинг виявив підозрілі операції на 197,1...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні служби.

Дивися повний текст Держфінмоніторинг виявив підозрілі операції на 197,1 млрд гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 13:58

И что дальше? Это какой-то пустой треп.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:42

они как бы свою работу сделали и перевели стрелки дальше...
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:56

Где деньги Яныка?
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