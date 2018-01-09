Про це йдеться в повідомленні служби.
Дивися повний текст Держфінмоніторинг виявив підозрілі операції на 197,1 млрд гривень.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 13:58
Держфінмоніторинг виявив підозрілі операції на 197,1...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держфінмоніторинг виявив підозрілі операції на 197,1 млрд гривень.
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