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Держфінмоніторинг виявив підозрілі операції на 197,1...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 лип, 2018 13:58
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні служби.
Дивися повний текст Держфінмоніторинг виявив підозрілі операції на 197,1 млрд гривень
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Додано: Пон 16 лип, 2018 13:58
И что дальше? Это какой-то пустой треп.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 15:42
они как бы свою работу сделали и перевели стрелки дальше...
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Додано: Пон 16 лип, 2018 15:56
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