В Україні з обороту поступово виводять монети номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок.
Дивися повний текст Відмова від дрібних грошей: куди подіти монети.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 14:23
Відмова від дрібних грошей: куди подіти монети
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Дивися повний текст Відмова від дрібних грошей: куди подіти монети.
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