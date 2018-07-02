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В Україні поменшало безробітних
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 лип, 2018 14:41
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Державної служби статистики.
Дивися повний текст В Україні поменшало безробітних
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Додано: Пон 16 лип, 2018 14:42
как в старом мультфильме:
-Есть кто живой?
-Нет, все померли...
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