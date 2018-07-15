Про це повідомляє прес-служба Державної служби статистики.
Дивися повний текст В Україні поменшало безробітних.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 14:41
В Україні поменшало безробітних
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні поменшало безробітних.
Додано: Пон 16 лип, 2018 23:28
Re: В Україні поменшало безробітних
Выехали
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