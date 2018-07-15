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В Україні поменшало
безробітних

В Україні поменшало безробітних
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 14:41

В Україні поменшало безробітних

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Державної служби статистики.

Дивися повний текст В Україні поменшало безробітних.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 14:42

как в старом мультфильме:
-Есть кто живой?
-Нет, все померли...
r_skrypnik
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 23:28

Re: В Україні поменшало безробітних

Выехали
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 00:19

Уехали в отпуск, осенью вернутся.
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