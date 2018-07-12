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НБУ вводит в Украине 20
гривен нового образца (фото)

НБУ вводит в Украине 20 гривен нового образца (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:07

НБУ вводит в Украине 20 гривен нового образца (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Дизайн новой банкноты будет презентован завтра, а саму 20-ку запустят с осени

Дивися повний текст НБУ вводит в Украине 20 гривен нового образца (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:58

1000 грн треба, а не 20
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:19

я и сотку с 500кой новые видел то всего пару раз
redmax11
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:22

а смысл? если так дальше пойдёт, то скоро все номиналы до 100 гривен будут только монетами...
Тракторист
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