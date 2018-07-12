Дизайн новой банкноты будет презентован завтра, а саму 20-ку запустят с осени
Дивися повний текст НБУ вводит в Украине 20 гривен нового образца (фото).
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Додано: Пон 16 лип, 2018 15:07
НБУ вводит в Украине 20 гривен нового образца (фото)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ вводит в Украине 20 гривен нового образца (фото).
Додано: Пон 16 лип, 2018 16:22
а смысл? если так дальше пойдёт, то скоро все номиналы до 100 гривен будут только монетами...
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