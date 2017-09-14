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Скільки українців довіряють
Європейському союзу - опитування

Скільки українців довіряють Європейському союзу - опитування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:58

Скільки українців довіряють Європейському союзу - опитування

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать результати опитування громадської думки.

Дивися повний текст Скільки українців довіряють Європейському союзу - опитування.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:59

глупый вопрос
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ЕС интересуют только свои шкурные вопросы. На нас им насрать. Поймите это.
nalim
 
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