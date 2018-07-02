RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Carlsberg не зупинятиме
виробництво в Україні

Carlsberg не зупинятиме виробництво в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:24

Carlsberg не зупинятиме виробництво в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Carlsberg Ukraine, яка виробляє пиво, безалкогольні та алкогольні напої, не закриває завод з виробництва пива в Україні через дефіцит хлору, який використовується для очищення питної води. Про це повідомляє Громадське із посиланням на прес-службу виробника.

Дивися повний текст Carlsberg не зупинятиме виробництво в Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83219
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:24

це ж пииво. кто ж его закроет
sal
 
Повідомлень: 2773
З нами з: 25.03.16
Подякував: 391 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:29

недорогенькы разогнали фейк и сидят теперь тихо. Вангую что эту опровержение новости о ЧП с хлором напишет пара СМИ и все
redmax11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 43
З нами з: 04.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:36

Re: Carlsberg не зупинятиме виробництво в Україні

да плевать всем на этих производителей бухла и сладкой отравы. Воду нужно чем-то дезинфицировать - хоть хлором, хоть фтором, хоть солнцем. Вангую, что не за горами очередная великая перемога - власти что-то придумают, и заявят о перемоге вопреки всем зрадофилам, питунам и проч. То, что довести до такой ситуации уметь надо - это же не "проросийськи СМИ", а сайт киевводоканала. Д, Б!
sequence
 
Повідомлень: 1161
З нами з: 29.12.15
Подякував: 86 раз.
Подякували: 326 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 44 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Ukraine і PepsiCo зупиняють... 1, 2, 3
R2 » Пон 16 лип, 2018 11:42
25 1451
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лип, 2018 16:54
Bosstone
В Україні поменшало безробітних
R2 » Пон 16 лип, 2018 14:41
1 34
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лип, 2018 14:42
r_skrypnik
В Україні придумали "покарання" для артистів, які... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Пон 02 лип, 2018 10:03
48 4928
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лип, 2018 14:00
flyman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.