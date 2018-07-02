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Carlsberg не зупинятиме виробництво в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 лип, 2018 16:24
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Carlsberg Ukraine, яка виробляє пиво, безалкогольні та алкогольні напої, не закриває завод з виробництва пива в Україні через дефіцит хлору, який використовується для очищення питної води. Про це повідомляє Громадське із посиланням на прес-службу виробника.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 16:24
це ж пииво. кто ж его закроет
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Додано: Пон 16 лип, 2018 16:29
недорогенькы разогнали фейк и сидят теперь тихо. Вангую что эту опровержение новости о ЧП с хлором напишет пара СМИ и все
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Додано: Пон 16 лип, 2018 16:36
да плевать всем на этих производителей бухла и сладкой отравы. Воду нужно чем-то дезинфицировать - хоть хлором, хоть фтором, хоть солнцем. Вангую, что не за горами очередная великая перемога - власти что-то придумают, и заявят о перемоге вопреки всем зрадофилам, питунам и проч. То, что довести до такой ситуации уметь надо - это же не "проросийськи СМИ", а сайт киевводоканала. Д, Б!
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