Carlsberg не зупинятиме виробництво в Україні

Додано: Пон 16 лип, 2018 19:20

А где же зрадофилы из соседней новости? Почему не рассказывают про "хохлы замерзнут"... пардон, "хохлы умрут без воды"?



Или рассчет и был на единоразовый вброс?

Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...