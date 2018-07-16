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Carlsberg не зупинятиме
виробництво в Україні

Carlsberg не зупинятиме виробництво в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:24

Carlsberg не зупинятиме виробництво в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Carlsberg Ukraine, яка виробляє пиво, безалкогольні та алкогольні напої, не закриває завод з виробництва пива в Україні через дефіцит хлору, який використовується для очищення питної води. Про це повідомляє Громадське із посиланням на прес-службу виробника.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:24

це ж пииво. кто ж его закроет
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:29

недорогенькы разогнали фейк и сидят теперь тихо. Вангую что эту опровержение новости о ЧП с хлором напишет пара СМИ и все
redmax11
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:36

Re: Carlsberg не зупинятиме виробництво в Україні

да плевать всем на этих производителей бухла и сладкой отравы. Воду нужно чем-то дезинфицировать - хоть хлором, хоть фтором, хоть солнцем. Вангую, что не за горами очередная великая перемога - власти что-то придумают, и заявят о перемоге вопреки всем зрадофилам, питунам и проч. То, что довести до такой ситуации уметь надо - это же не "проросийськи СМИ", а сайт киевводоканала. Д, Б!
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 18:23

  sequence написав:да плевать всем на этих производителей бухла и сладкой отравы. Воду нужно чем-то дезинфицировать - хоть хлором, хоть фтором, хоть солнцем. Вангую, что не за горами очередная великая перемога - власти что-то придумают, и заявят о перемоге вопреки всем зрадофилам, питунам и проч. То, что довести до такой ситуации уметь надо - это же не "проросийськи СМИ", а сайт киевводоканала. Д, Б!

Ты на столько любишь Ostсhem фирташа, владющее дніпроазотом, что готов искать любые бредовые способы ненавидеть всё украинское, и гадишь про это на всех сайтах? Ну если ты не бот, конечно.
Это так модно и весело нынче, поносить все, шизофренически отрицая реальных врагов и виновников проблем. Самое главное - молчать о том, кто кого выбрал. Выбери себе фирташа, поедь к нему на фазенду цветы подстригать, избавь нас от своей шизы антиукраинской.
locustsucol
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А где же зрадофилы из соседней новости? Почему не рассказывают про "хохлы замерзнут"... пардон, "хохлы умрут без воды"?

Или рассчет и был на единоразовый вброс?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 21:36

Re: Carlsberg не зупинятиме виробництво в Україні

Не остановит, нашел другого поставщика, учитывая, что это был единственный завод в Украине, то поставщик забугорный, следовательно валюта будет утекать за границу да и цена будет побольше.
В Одессе уже приняли решение о повышение цены на воду, интересно это они уже заложили в цену стоимость импортного хлора или надо ждать очередного повышения :?

http://dumskaya.net/news/v-odesse-podor ... da-087717/
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 08:50

  locustsucol написав:..
Ты на столько любишь Ostсhem фирташа, владющее дніпроазотом, что готов искать любые бредовые способы ненавидеть всё украинское, и гадишь про это на всех сайтах? Ну если ты не бот, конечно.
Это так модно и весело нынче, поносить все, шизофренически отрицая реальных врагов и виновников проблем. Самое главное - молчать о том, кто кого выбрал. Выбери себе фирташа, поедь к нему на фазенду цветы подстригать, избавь нас от своей шизы антиукраинской.

Э-э-э, без хамства, и на "вы" будьте любезны - мы с вами рюмку чая не распивали, неуважаемый. Я к вам в карман залез или в душу? На каких нафиг сайтах я "гажу" - много чести, кроме "файнанса" нигде ниче не пишу, в соцсетях нет... Даже не знаю, как реагировать на зачисление меня в штат к Фирташу - это плохо или хорошо? Это риторический вопрос, я его могу и вам переадресовать - Фирташ хуже, чем Порошенко или Ахметов? По поводу "шизы" моей "антиукраинской" вам такое скажу - будучи киевлянином, никогда не интересовался политикой, пока новые свидетели покращень не залезли мне в карман. Никто не лез, Кучма, Ющенко, Янык, Путин, Обама, Меркель - а эти смогли. И еще я понял, что не только мне - масштабненько, почти всей стране. И укрТВ и СМИ мне еду в холодильник не подкладывают, а воду портят. Достали!
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