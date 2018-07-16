Carlsberg не зупинятиме виробництво в Україні

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Компанія Carlsberg Ukraine, яка виробляє пиво, безалкогольні та алкогольні напої, не закриває завод з виробництва пива в Україні через дефіцит хлору, який використовується для очищення питної води. Про це повідомляє Громадське із посиланням на прес-службу виробника.
да плевать всем на этих производителей бухла и сладкой отравы. Воду нужно чем-то дезинфицировать - хоть хлором, хоть фтором, хоть солнцем. Вангую, что не за горами очередная великая перемога - власти что-то придумают, и заявят о перемоге вопреки всем зрадофилам, питунам и проч. То, что довести до такой ситуации уметь надо - это же не "проросийськи СМИ", а сайт киевводоканала. Д, Б!
sequence написав:да плевать всем на этих производителей бухла и сладкой отравы. Воду нужно чем-то дезинфицировать - хоть хлором, хоть фтором, хоть солнцем. Вангую, что не за горами очередная великая перемога - власти что-то придумают, и заявят о перемоге вопреки всем зрадофилам, питунам и проч. То, что довести до такой ситуации уметь надо - это же не "проросийськи СМИ", а сайт киевводоканала. Д, Б!
Ты на столько любишь Ostсhem фирташа, владющее дніпроазотом, что готов искать любые бредовые способы ненавидеть всё украинское, и гадишь про это на всех сайтах? Ну если ты не бот, конечно. Это так модно и весело нынче, поносить все, шизофренически отрицая реальных врагов и виновников проблем. Самое главное - молчать о том, кто кого выбрал. Выбери себе фирташа, поедь к нему на фазенду цветы подстригать, избавь нас от своей шизы антиукраинской.
Не остановит, нашел другого поставщика, учитывая, что это был единственный завод в Украине, то поставщик забугорный, следовательно валюта будет утекать за границу да и цена будет побольше. В Одессе уже приняли решение о повышение цены на воду, интересно это они уже заложили в цену стоимость импортного хлора или надо ждать очередного повышения
locustsucol написав:.. Ты на столько любишь Ostсhem фирташа, владющее дніпроазотом, что готов искать любые бредовые способы ненавидеть всё украинское, и гадишь про это на всех сайтах? Ну если ты не бот, конечно. Это так модно и весело нынче, поносить все, шизофренически отрицая реальных врагов и виновников проблем. Самое главное - молчать о том, кто кого выбрал. Выбери себе фирташа, поедь к нему на фазенду цветы подстригать, избавь нас от своей шизы антиукраинской.
Э-э-э, без хамства, и на "вы" будьте любезны - мы с вами рюмку чая не распивали, неуважаемый. Я к вам в карман залез или в душу? На каких нафиг сайтах я "гажу" - много чести, кроме "файнанса" нигде ниче не пишу, в соцсетях нет... Даже не знаю, как реагировать на зачисление меня в штат к Фирташу - это плохо или хорошо? Это риторический вопрос, я его могу и вам переадресовать - Фирташ хуже, чем Порошенко или Ахметов? По поводу "шизы" моей "антиукраинской" вам такое скажу - будучи киевлянином, никогда не интересовался политикой, пока новые свидетели покращень не залезли мне в карман. Никто не лез, Кучма, Ющенко, Янык, Путин, Обама, Меркель - а эти смогли. И еще я понял, что не только мне - масштабненько, почти всей стране. И укрТВ и СМИ мне еду в холодильник не подкладывают, а воду портят. Достали!