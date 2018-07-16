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Carlsberg не зупинятиме виробництво в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 лип, 2018 13:36
"еще год назад правительство отменило ГОСТ на питьевую воду. Поэтому говорить, что произошло что-то катастрофическое, нельзя. Люди и так помои из крана пьют."
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sal
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Додано: Вів 17 лип, 2018 13:49
Короче не буду пока их продукцию употреблять. Пишут что нашли какието заменители и будут использовать соляную кислоту которая безопасна и используется так во всем мире. Лучше пару месяцев посмотреть на реакцию окружающих организмов
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Джон
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