Carlsberg не зупинятиме виробництво в Україні

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Додано: Вів 17 лип, 2018 13:36
Re: по плану
"еще год назад правительство отменило ГОСТ на питьевую воду. Поэтому говорить, что произошло что-то катастрофическое, нельзя. Люди и так помои из крана пьют."
Додано: Вів 17 лип, 2018 13:49
Короче не буду пока их продукцию употреблять. Пишут что нашли какието заменители и будут использовать соляную кислоту которая безопасна и используется так во всем мире. Лучше пару месяцев посмотреть на реакцию окружающих организмов
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Вів 17 лип, 2018 15:42
ребе Нок Мне уже несколько знакомых дальнобойщиков говорили, что когда приезжают на точку, в цистерну заливают воду и засыпают два мешка какого-то порошка и говорят все езжай на приемку,пока доедешь будет пиво.
Додано: Вів 17 лип, 2018 16:42
да ну шутят
ДС мне друг, но истина дороже
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