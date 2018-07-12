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Європейські активи Газпрому продадуть на аукціонах, якщо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 лип, 2018 16:30
Пропонуємо до обговорення:
Якщо Газпром не виплатить НАК "Нафтогаз України" 2,56 млрд дол., які російська компанія має сплатити за результатами двох рішень Стокгольмського арбітражу, її європейське майно продаватиметься на аукціонах.
Дивися повний текст Європейські активи Газпрому продадуть на аукціонах, якщо Нафтогазу не виплатять $2,56 млрд
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Додано: Пон 16 лип, 2018 16:30
не хотят бонус отдавать, демоны - все тянут время. А 20-млн то уже попилили. Полагаю, что дырка от бублика, а не 2,5 ярда
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