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Китай і ЄС будуть разом змінювати всесвітню торговельну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 лип, 2018 16:45
Пропонуємо до обговорення:
Євросоюз і Китай створять спільну групу, щоб адаптувати Всесвітню торговельну організацію до сучасних ринкових реалій.
Дивися повний текст Китай і ЄС будуть разом змінювати всесвітню торговельну організацію
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Додано: Пон 16 лип, 2018 16:45
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