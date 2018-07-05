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Ще в одному місті відбудеться
подорожчання проїзду

Ще в одному місті відбудеться подорожчання проїзду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 17:01

Ще в одному місті відбудеться подорожчання проїзду

Пропонуємо до обговорення:
Вартість разової поїздки зросте на 20-25%.

Дивися повний текст Ще в одному місті відбудеться подорожчання проїзду.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 17:01

Подняли минималку, через 6 месяцев инфляция. Классика.
nalim
 
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