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Ще в одному місті відбудеться подорожчання проїзду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 лип, 2018 17:01
Пропонуємо до обговорення:
Вартість разової поїздки зросте на 20-25%.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 17:01
Подняли минималку, через 6 месяцев инфляция. Классика.
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