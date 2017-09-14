RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гройсман повідомив, скільки
мільйонів щоденно дає...

Гройсман повідомив, скільки мільйонів щоденно дає...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 17:02

Гройсман повідомив, скільки мільйонів щоденно дає...

Пропонуємо до обговорення:
Запроваджені Урядом заходи по боротьбі з контрабандою на кордоні збільшили щоденні надходження платежів на 70-80 млн грн.

Дивися повний текст Гройсман повідомив, скільки мільйонів щоденно дає Україні боротьба з контрабандою.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83222
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 17:02

ур**, одна проблема что деньги до народа не дойдут
brk01230
Аватар користувача
 
Повідомлень: 155
З нами з: 15.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zloy_ukr і 43 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 284, 285, 286
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
2854 147086
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лип, 2018 18:51
budivelnik
Скільки українців довіряють Європейському союзу - опитування
R2 » Пон 16 лип, 2018 15:58
2 52
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лип, 2018 16:54
nalim
Стало відомо, скільки українців працюють за фахом
R2 » Суб 14 лип, 2018 18:31
2 93
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 лип, 2018 18:34
hodkonem36

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.