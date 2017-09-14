|
|
|
Гройсман повідомив, скільки мільйонів щоденно дає...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 лип, 2018 17:02
Пропонуємо до обговорення:
Запроваджені Урядом заходи по боротьбі з контрабандою на кордоні збільшили щоденні надходження платежів на 70-80 млн грн.
Дивися повний текст Гройсман повідомив, скільки мільйонів щоденно дає Україні боротьба з контрабандою
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 83222
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 16 лип, 2018 17:02
ур**, одна проблема что деньги до народа не дойдут
-
brk01230
-
-
- Повідомлень: 155
- З нами з: 15.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|