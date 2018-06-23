Базовий тариф за пацієнта, який підписав декларацію з лікарем, становить 370 грн.
Дивися повний текст Медзаклади отримали перші нарахування в сумі 244 млн грн.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 17:44
Медзаклади отримали перші нарахування в сумі 244 млн грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Медзаклади отримали перші нарахування в сумі 244 млн грн.
Додано: Пон 16 лип, 2018 17:44
В среднем 1,6 млн. грн. на одно учреждение. Если взять в среднем 50 чел. персонала, то получается по 32 тыс. грн. на одного работника. Не дурно.
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