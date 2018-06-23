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Медзаклади отримали перші
нарахування в сумі 244 млн грн

Медзаклади отримали перші нарахування в сумі 244 млн грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 17:44

Медзаклади отримали перші нарахування в сумі 244 млн грн

Пропонуємо до обговорення:
Базовий тариф за пацієнта, який підписав декларацію з лікарем, становить 370 грн.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 17:44

В среднем 1,6 млн. грн. на одно учреждение. Если взять в среднем 50 чел. персонала, то получается по 32 тыс. грн. на одного работника. Не дурно.
myshapiton
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