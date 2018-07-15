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Замість пластику: в Україні
розробили одноразовий...

Замість пластику: в Україні розробили одноразовий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 18:18

Замість пластику: в Україні розробили одноразовий...

Пропонуємо до обговорення:
На виробництво екопосуду потрібно півмільйона доларів.

Дивися повний текст Замість пластику: в Україні розробили одноразовий еко-посуд з кукурудзи.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 18:18

Самим то не смешно такую ***** постить? Предлагаю этим изобретателям скооперироваться с ростиком и сделать экологичный не пробиваемый танк.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 18:45

полмиллиона долларов еще никому не мешал :mrgreen:
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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