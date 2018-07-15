На виробництво екопосуду потрібно півмільйона доларів.
Дивися повний текст Замість пластику: в Україні розробили одноразовий еко-посуд з кукурудзи.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 лип, 2018 18:18
Замість пластику: в Україні розробили одноразовий...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Замість пластику: в Україні розробили одноразовий еко-посуд з кукурудзи.
Додано: Пон 16 лип, 2018 18:18
Самим то не смешно такую ***** постить? Предлагаю этим изобретателям скооперироваться с ростиком и сделать экологичный не пробиваемый танк.
Додано: Пон 16 лип, 2018 18:45
полмиллиона долларов еще никому не мешал
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Зараз переглядають цей форум: Blokinrollow, zloy_ukr і 30 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|