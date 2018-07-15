На виробництво екопосуду потрібно півмільйона доларів.
Дивися повний текст Замість пластику: в Україні розробили одноразовий еко-посуд з кукурудзи.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 18:18
Замість пластику: в Україні розробили одноразовий...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Замість пластику: в Україні розробили одноразовий еко-посуд з кукурудзи.
Додано: Пон 16 лип, 2018 18:18
Самим то не смешно такую ***** постить? Предлагаю этим изобретателям скооперироваться с ростиком и сделать экологичный не пробиваемый танк.
Додано: Пон 16 лип, 2018 18:45
полмиллиона долларов еще никому не мешал
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Пон 16 лип, 2018 19:19
Додано: Пон 16 лип, 2018 19:21
О как запоребриков корежит.
Что, не нравятся новости об украинских изобретениях?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Пон 16 лип, 2018 19:25
Додано: Пон 16 лип, 2018 19:58
Какое "такое"? Штатные телепаты все в отпуске.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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