На виробництво екопосуду потрібно півмільйона доларів.
Дивися повний текст Замість пластику: в Україні розробили одноразовий еко-посуд з кукурудзи.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 18:18
Замість пластику: в Україні розробили одноразовий...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Замість пластику: в Україні розробили одноразовий еко-посуд з кукурудзи.
Додано: Пон 16 лип, 2018 18:18
Самим то не смешно такую ***** постить? Предлагаю этим изобретателям скооперироваться с ростиком и сделать экологичный не пробиваемый танк.
Додано: Пон 16 лип, 2018 18:45
полмиллиона долларов еще никому не мешал
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Пон 16 лип, 2018 19:19
Додано: Пон 16 лип, 2018 19:21
О как запоребриков корежит.
Что, не нравятся новости об украинских изобретениях?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Пон 16 лип, 2018 19:25
Додано: Пон 16 лип, 2018 19:58
Какое "такое"? Штатные телепаты все в отпуске.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Вів 17 лип, 2018 13:02
Re: Замість пластику: в Україні розробили одноразовий...
Помогу чем смогу : "Виталий и Ольга Коваль ищут инвестора, который готов вложить 500 тысяч долларов в создание в Украине завода по выпуску экологически безвредных изделий" это датировано 2016 годом.
Копаем дальше "Экопосуда НАМАСТЕ Российско-индийская компания «Экопосуда НАМАСТЕ» - первая компания, специализирующаяся на продаже экологически безопасной одноразовой посуды из растительных материалов на территории России. В ассортимент нашей компании входит посуда из следующих материалов:• кукурузный крахмал• багас (сахарный тростник)• целлюлоза• пальмовые листья• бамбук" - это от 2012 года.
То есть идея не нова, изобретением ее назвать как бы не очень получается, радоваться за наших пока также нечего так как за 2 года заинтересованных не нашлось.
Вот видите, не нужно никаких телепатов, достаточно просто поинтересоваться, было бы желание, которого у вас судя по всему нет. Смысл ваших комментариев? Вопрос риторический
Додано: Вів 17 лип, 2018 15:56
Так в чем конкретно зрада? Это не изобретение? Не украинское изобретение? Не замена пластику?
Что не так?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Вів 17 лип, 2018 16:19
Sommer ну вообще то "зраду" только вы увидели, помешаны вы что ли на ней ? Я вижу скептицизм в отношении данного "изобретения" и где то его разделяю. 2 года поисков инвестора как бы сами говорят за себя. Да и как уже говорил "изобретением" назвать как бы сложно. Но это вопрос к писателям статьи, посуда на основе крахмала уже давно и выпускается и продается, можете сами убедиться.
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