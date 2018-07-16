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Замість пластику: в Україні
розробили одноразовий...

Замість пластику: в Україні розробили одноразовий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 18:18

Замість пластику: в Україні розробили одноразовий...

Пропонуємо до обговорення:
На виробництво екопосуду потрібно півмільйона доларів.

Дивися повний текст Замість пластику: в Україні розробили одноразовий еко-посуд з кукурудзи.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 18:18

Самим то не смешно такую ***** постить? Предлагаю этим изобретателям скооперироваться с ростиком и сделать экологичный не пробиваемый танк.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 18:45

полмиллиона долларов еще никому не мешал :mrgreen:
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 19:19

  zloy_ukr написав:полмиллиона долларов еще никому не мешал :mrgreen:

Думаешь у мифических инвесторов которых они призывают эти пол ляма лишние?
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 19:21

О как запоребриков корежит.

Что, не нравятся новости об украинских изобретениях?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 19:25

  Sommer написав:О как запоребриков корежит.

Что, не нравятся новости об украинских изобретениях?

Напомни чем там закончилось предыдущее такое изобретение?
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 19:58

  vitali_kalinin написав:
  Sommer написав:О как запоребриков корежит.

Что, не нравятся новости об украинских изобретениях?

Напомни чем там закончилось предыдущее такое изобретение?


Какое "такое"? Штатные телепаты все в отпуске.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 13:02

Re: Замість пластику: в Україні розробили одноразовий...

  Sommer написав:Какое "такое"? Штатные телепаты все в отпуске.


Помогу чем смогу : "Виталий и Ольга Коваль ищут инвестора, который готов вложить 500 тысяч долларов в создание в Украине завода по выпуску экологически безвредных изделий" это датировано 2016 годом.

Копаем дальше "Экопосуда НАМАСТЕ Российско-индийская компания «Экопосуда НАМАСТЕ» - первая компания, специализирующаяся на продаже экологически безопасной одноразовой посуды из растительных материалов на территории России. В ассортимент нашей компании входит посуда из следующих материалов:• кукурузный крахмал• багас (сахарный тростник)• целлюлоза• пальмовые листья• бамбук" - это от 2012 года.

То есть идея не нова, изобретением ее назвать как бы не очень получается, радоваться за наших пока также нечего так как за 2 года заинтересованных не нашлось.

Вот видите, не нужно никаких телепатов, достаточно просто поинтересоваться, было бы желание, которого у вас судя по всему нет. Смысл ваших комментариев? Вопрос риторический ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 15:56

  Igorten написав:
  Sommer написав:Какое "такое"? Штатные телепаты все в отпуске.


Помогу чем смогу : "Виталий и Ольга Коваль ищут инвестора, который готов вложить 500 тысяч долларов в создание в Украине завода по выпуску экологически безвредных изделий" это датировано 2016 годом.

Копаем дальше "Экопосуда НАМАСТЕ Российско-индийская компания «Экопосуда НАМАСТЕ» - первая компания, специализирующаяся на продаже экологически безопасной одноразовой посуды из растительных материалов на территории России. В ассортимент нашей компании входит посуда из следующих материалов:• кукурузный крахмал• багас (сахарный тростник)• целлюлоза• пальмовые листья• бамбук" - это от 2012 года.

То есть идея не нова, изобретением ее назвать как бы не очень получается, радоваться за наших пока также нечего так как за 2 года заинтересованных не нашлось.

Вот видите, не нужно никаких телепатов, достаточно просто поинтересоваться, было бы желание, которого у вас судя по всему нет. Смысл ваших комментариев? Вопрос риторический ;)


Так в чем конкретно зрада? Это не изобретение? Не украинское изобретение? Не замена пластику?

Что не так?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 16:19

Sommer ну вообще то "зраду" только вы увидели, помешаны вы что ли на ней ? Я вижу скептицизм в отношении данного "изобретения" и где то его разделяю. 2 года поисков инвестора как бы сами говорят за себя. Да и как уже говорил "изобретением" назвать как бы сложно. Но это вопрос к писателям статьи, посуда на основе крахмала уже давно и выпускается и продается, можете сами убедиться.
Igorten
 
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