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Замість пластику: в Україні
розробили одноразовий...

Замість пластику: в Україні розробили одноразовий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 16:46

  Igorten написав:Sommer ну вообще то "зраду" только вы увидели, помешаны вы что ли на ней ? Я вижу скептицизм в отношении данного "изобретения" и где то его разделяю. 2 года поисков инвестора как бы сами говорят за себя.


Затянувшийся поиск инвестора может быть связан с массой факторов.

  Igorten написав:Да и как уже говорил "изобретением" назвать как бы сложно. Но это вопрос к писателям статьи, посуда на основе крахмала уже давно и выпускается и продается, можете сами убедиться.


Но стоит дороже, чем "на несколько копеек". Если они придумали схему, как удешевить производство - это замечательно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 17:00

Sommer Не начинайте импровизировать и фантазировать, читайте еще раз статью. Кстати после повторного прочтения склоняюсь к тому что она заказная в попытке найти денег. Одно вступление чего стоит "Українські розробники створили замінники шкідливого пластику, а за свої ідеї вони увійшли в п’ятірку найкращих винахідників світу."
Igorten
 
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