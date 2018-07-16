Замість пластику: в Україні розробили одноразовий...

Затянувшийся поиск инвестора может быть связан с массой факторов.
Но стоит дороже, чем "на несколько копеек". Если они придумали схему, как удешевить производство - это замечательно.
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Додано: Вів 17 лип, 2018 16:46
Затянувшийся поиск инвестора может быть связан с массой факторов.
Но стоит дороже, чем "на несколько копеек". Если они придумали схему, как удешевить производство - это замечательно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Вів 17 лип, 2018 17:00
Sommer Не начинайте импровизировать и фантазировать, читайте еще раз статью. Кстати после повторного прочтения склоняюсь к тому что она заказная в попытке найти денег. Одно вступление чего стоит "Українські розробники створили замінники шкідливого пластику, а за свої ідеї вони увійшли в п’ятірку найкращих винахідників світу."
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