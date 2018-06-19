Про це повідомляє EcoTown з посиланням на місцеві ЗМІ.
Дивися повний текст Миколаїв планують повністю перевести на LED-освітлення.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 18:25
Миколаїв планують повністю перевести на LED-освітлення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Миколаїв планують повністю перевести на LED-освітлення.
Додано: Пон 16 лип, 2018 18:25
Зачем??? Там совсем рядом Южноукраинск с дармовым электричеством с АЭС круглые сутки... Вот Винница или Львов - смысл есть! Рядом Европа и электричество на опте гораздо дороже, а станций рядом нет.
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