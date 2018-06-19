RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Миколаїв планують повністю
перевести на LED-освітлення

Миколаїв планують повністю перевести на LED-освітлення
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 18:25

Миколаїв планують повністю перевести на LED-освітлення

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє EcoTown з посиланням на місцеві ЗМІ.

Дивися повний текст Миколаїв планують повністю перевести на LED-освітлення.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83223
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 18:25

Зачем??? Там совсем рядом Южноукраинск с дармовым электричеством с АЭС круглые сутки... Вот Винница или Львов - смысл есть! Рядом Европа и электричество на опте гораздо дороже, а станций рядом нет.
Watcher
 
Повідомлень: 1963
З нами з: 31.05.09
Подякував: 198 раз.
Подякували: 439 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 19:29

Нуда этож не какое-то там недодекомунизрованное водоснабжение или ремонт дорог. Это нужнее. И окупится всего лет за 10-15.
vitali_kalinin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 307
З нами з: 24.11.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 19:39

Идея хорошая, сразу видно эффект в виде света, плюсы перед выборами, да и на покупке прожекторов неплохо заработать можно.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 818
З нами з: 12.12.14
Подякував: 84 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 19:45

Первый город в Европе, который будет оборудован полностью Лед-освещением )))
На кого рассчитано, большинство городов Европы давно полностью оборудовано Лед-освещением. Ибо лампочки накаливания для мощного освещения там уже лет пять не продаются, метал-галидные и так называемые экономки повышенной мощности для наружного освещения европейские муниципалитеты давно не закупают.
Да, что там Европа - вон молдавский Тирасполь весь в ледах.
freeze
4
 
Повідомлень: 7910
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2200 раз.
Подякували: 3090 раз.
 
Профіль
12
1
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav, zРадио і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Раді планують запровадити ID-картки для народних депутатів
R2 » П'ят 06 лип, 2018 10:55
5 128
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 лип, 2018 11:58
vasia_fin
Стало відомо, скільки українців планують провести... 1, 2
R2 » Суб 23 чер, 2018 12:16
15 1012
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 чер, 2018 23:00
Reddick
В Україні планують збільшити штраф за нехтування паском... 1 ... 4, 5, 6
R2 » Вів 19 чер, 2018 16:23
51 2656
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 чер, 2018 13:50
Cler

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (3256)
16.07.2018 21:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.